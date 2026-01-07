Zum 70. Geburtstag: Cheyenne Ochsenknecht gratuliert Papa Uwe rührend

Cheyenne Ochsenknecht hat ihrem Vater Uwe bei Instagram zum runden Geburtstag gratuliert. Auch ihr Bruder Jimi Blue und ihre Mutter überbrachten Glückwünsche.
Schauspieler Uwe Ochsenknecht feiert an diesem Mittwoch seinen 70. Geburtstag. Tochter Cheyenne Ochsenknecht (25) hat es sich nicht nehmen lassen und ihrem Vater bei Instagram gratuliert. "Happy 70. Geburtstag, Dad", schrieb sie in einer Instagram-Story zu einem Schwarz-Weiß-Foto eines Polaroid-Schnappschusses, auf dem ihr Vater liebevoll seinen Kopf auf ihren Babybauch gelegt hat. Cheyenne Ochsenknecht ist seit 2019 mit ihrem Partner Nino liiert und seit 2022 verheiratet. 2021 kam die Tochter der beiden zur Welt, 2023 ein Sohn.