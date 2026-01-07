Zum 70. Geburtstag: Cheyenne Ochsenknecht gratuliert Papa Uwe rührend

Schauspieler Uwe Ochsenknecht feiert an diesem Mittwoch seinen 70. Geburtstag. Tochter Cheyenne Ochsenknecht (25) hat es sich nicht nehmen lassen und ihrem Vater bei Instagram gratuliert. "Happy 70. Geburtstag, Dad", schrieb sie in einer Instagram-Story zu einem Schwarz-Weiß-Foto eines Polaroid-Schnappschusses, auf dem ihr Vater liebevoll seinen Kopf auf ihren Babybauch gelegt hat. Cheyenne Ochsenknecht ist seit 2019 mit ihrem Partner Nino liiert und seit 2022 verheiratet. 2021 kam die Tochter der beiden zur Welt, 2023 ein Sohn.

Zu weiteren Bildern mit ihrem Vater schrieb Cheyenne: "Liebe dich für immer." Zudem veröffentlichte sie einen Ausschnitt eines Videocalls der beiden, bei dem die 25-Jährige immer wieder lachen muss. "Auf viele weitere lustige Momente mit dir", kommentierte sie den Clip.

Cheyennes Mutter Natascha Ochsenknecht (61), die mit Uwe Ochsenknecht von 1993 bis 2012 verheiratet war, hat ebenfalls eine Instagram-Story veröffentlicht, um ihrem Ex-Mann zu gratulieren. Ein altes Bild des damaligen Paares kommentierte sie mit: "Happy Birthday, wie die Zeit vergeht." Dazu setzte sie das Hashtag "70".

Cheyenne Ochsenknecht ist das jüngste Kind von Uwe und Natascha Ochsenknecht. Aus ihrer Ehe stammen auch die Söhne Wilson Gonzalez (35) und Jimi Blue (34). Mit der Künstlerin Rosana della Porta hat Uwe Ochsenknecht zudem Sohn Rocco Stark (39). Jimi Blue gratulierte seinem Vater ebenfalls in einer Instagram-Story und schrieb: "Was du aufgebaut hast, hat unsere Träume möglich gemacht. Danke für deinen Mut. Alles Gute zum 70. Geburtstag, Papa."

Angespanntes Verhältnis ade

Das Verhältnis zwischen Cheyenne und Uwe Ochsenknecht galt lange Zeit als schwierig. Im Oktober 2024 hatte die 25-Jährige im "Frühstück bei mir"-Podcast offen über ihre Beziehung gesprochen. "Ich war mit meinem Papa immer sehr eng, vor allem früher, als meine Mama schwerkrank war", erinnerte sie sich an frühere Zeiten. Nach der Scheidung sei sie ihm "immer hinterhergelaufen". Doch irgendwann war Schluss. Sie habe "damit abgeschlossen", sagte sie zu ihrer Beziehung zu ihrem Vater. Im ARD-Talkformat "deep und deutlich" verdeutlichte sie wenig später: "Ich habe mit meinem Vater auch keinen Kontakt, ich hab's aufgegeben."

Ende November 2025 überraschte Cheyenne dann auf Instagram mit einem Vater-Tochter-Moment. Ein Bild zeigt sie zusammen mit Papa Uwe in einem Restaurant. Der Schauspieler hat einen Arm über ihre Schulter gelegt, den Cheyenne festhält. "Die Zeit verging, aber die Liebe blieb!", schrieb sie dazu und ergänzte zwei rote Herzen.