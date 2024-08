Der ehemalige US-amerikanische Präsident Barack Obama (63) ist am Sonntag 63 Jahre alt geworden. In einem Instagram-Post gratuliert ihm seine Ehefrau und einstige First Lady Michelle Obama (60).

Zusammen Berge bewegen

Der Post zeigt die beiden Obamas in sportlicher Kleidung, während sie spaßeshalber versuchen einen riesigen Felsen von der Stelle zu bewegen. Beide lächeln und tragen zusammenpassende Kopfbedeckungen. Mit ihren 57 Millionen Followern teilt Obama emotionale Worte in der Bildunterschrift des Geburtstags-Posts. "Alles Gute zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens, Barack Obama!", schreibt sie und fügt passend zum Bild hinzu: "Auf dass wir gemeinsam alle Stürme des Lebens bewältigen und Berge versetzen."

Zahlreiche Glückwünsche

Unter dem Post tummeln sich die Geburtstags-Glückwünsche für den 63-jährigen. Auch zahlreiche Promis gesellen sich zu den Gratulanten , beispielsweise der "Real Housewives"-Star Cynthia Bailey (57). Komikerin Chelsea Handler (49) findet etwa: "Das Beste Paar aller Zeiten". TV-Host Loni Love (53) gratuliert ebenfalls und schreibt: "Genieß deinen Tag, König".

30 Jahre Ehe

Die Geschichte von Michelle und Barack Obama startete in einer Anwaltskanzlei, in der die "Becoming"-Autorin nach ihrem Studium arbeitete. Dort lernte sich das Paar kennen und im Oktober 1992 gaben sie sich dann das Jawort. Sie haben zwei gemeinsame Töchter Malia (26) und Sasha (23). 2022 redete die ehemalige First Lady in einem Interview mit dem Musiksender Revolt TV offen über die zehn Jahre ihrer Ehe mit Barack Obama, in denen sie ihren Mann "nicht ertragen konnte." Doch auch solche Problem-Phasen gehören ihrer Ansicht nach zu einer guten Ehe. Sie erklärte: "Die Ehe ist nicht immer 50:50. Es gibt Zeiten, in denen ich 70 bin, er 30. Es gibt Zeiten, da ist er 60, ich 40."

"So sieht 60 aus"

Am 17. Januar feierte Michelle Obama ihren 60. Geburtstag. Auch Barack Obama gratulierte ihr mit einer öffentlichen Liebeserklärung. Der ehemalige US-Präsident teilte auf Instagram ein Foto seiner Ehefrau und schrieb in der Bildunterschrift: "So sieht 60 aus. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine bessere Hälfte - die zufällig einer der lustigsten, klügsten und schönsten Menschen ist, die ich kenne. Michelle Obama, du machst jeden Tag besser." Er fügte hinzu: "Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was dir dieses neue Jahrzehnt bringt."