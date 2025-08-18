Zum 61. Geburtstag von Mama Natascha: Mit Jimi Blue: Familie Ochsenknecht gönnt sich Camping-Auszeit

Bevor das Gerichtsverfahren gegen Jimi Blue Ochsenknecht beginnt, genießt der ganze Familien-Clan gemeinsame Zeit in der Natur. Beim Camping-Urlaub mit Wohnmobil, Zelten und mobiler Toilette wurde auch der 61. Geburtstag von Natascha Ochsenknecht gefeiert.
Vorbei sind wohl die Zeiten, in denen von Spannungen innerhalb der Ochsenknecht-Familie zu hören war. Inmitten des Trubels um Jimi Blue Ochsenknecht (33) zeigt der prominente Clan Zusammenhalt. Der Schauspieler, der aktuell Österreich nicht verlassen darf und auf dem Hof seiner Schwester Cheyenne (25) untergekommen ist, durfte jetzt auch zum familiären Camping-Trip mitkommen.