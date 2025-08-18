Zum 61. Geburtstag von Mama Natascha: Mit Jimi Blue: Familie Ochsenknecht gönnt sich Camping-Auszeit

Bevor das Gerichtsverfahren gegen Jimi Blue Ochsenknecht beginnt, genießt der ganze Familien-Clan gemeinsame Zeit in der Natur. Beim Camping-Urlaub mit Wohnmobil, Zelten und mobiler Toilette wurde auch der 61. Geburtstag von Natascha Ochsenknecht gefeiert.

Vorbei sind wohl die Zeiten, in denen von Spannungen innerhalb der Ochsenknecht-Familie zu hören war. Inmitten des Trubels um Jimi Blue Ochsenknecht (33) zeigt der prominente Clan Zusammenhalt. Der Schauspieler, der aktuell Österreich nicht verlassen darf und auf dem Hof seiner Schwester Cheyenne (25) untergekommen ist, durfte jetzt auch zum familiären Camping-Trip mitkommen.

Natascha Ochsenknecht servierte zu Beginn Kartoffelsalat und Buletten

An einem See in Österreich haben die Ochsenknechts am Wochenende wortwörtlich ihre Zelte aufgeschlagen, wie auf dem Instagram-Account zur Reality-Doku "Diese Ochsenknechts" (Sky) in etlichen Storys zu sehen ist. Jimi Blue Ochsenknecht ist beim Aufbau zu sehen und bekundet, dass er sehr lange in der Natur überleben könne. Am Zelt seiner Mutter Natascha baumelte eine Glückwunsch-Girlande, denn sie wurde am 17. August 61 Jahre alt. Sie hatte für ihre Liebsten am ersten Tag gleich noch eine besondere Überraschung parat: Aus Berlin hatte sie gekochte Kartoffeln für einen Kartoffelsalat und Buletten mitgebracht.

Im Vorfeld schien sie jedoch nicht ganz so überzeugt von der Freizeit-Idee. "Nix Glamping", bedauerte sie in einer Instagram-Fragerunde und kommentierte nach der Landung in Graz angesichts des trüben Wetters ironisch, dass es wohl "nichts Schöneres als Zelten mit Regen" gebe. Später war sie dann am Lagerfeuer in einer Art Ganzkörpernetz gehüllt, um sich vor Mückenstichen zu bewahren. Sogar "Moskito-Socken" hatte sie angezogen.

Der Camping-Trip, der für die Reality-Doku auch von einem Kamerateam begleitet wird, scheint die Großfamilie also durchaus vor einige Herausforderungen zu stellen. "5 Minuten und die Nerven liegen schon blank", heißt es auf dem Account der Serie. Dazu ist zu sehen, wie Cheyenne Ochsenknecht in den See waten muss, um einen Ball ihrer Kinder herauszuholen. Zudem standen Aktivitäten wie Angeln auf dem Programm. Und Jimi Blue Ochsenknecht wagte sich auf einem Flyboard aufs Wasser. Die unpraktischen Latschen seines Bruder Wilson Gonzalez (35) betitelte er als "Schuhe des Tages". Oma Bärbel Wierichs hatte für den Natur-Ausflug hingegen auf festes Schuhwerk gesetzt. Die Seniorin durfte zudem in einem Wohnmobil statt im unbequemen Zelt nächtigen.

Jimi Blue Ochsenknecht muss sich bald vor Gericht verantworten

Nach dem Camping-Abenteuer steht für Jimi Blue Ochsenknecht ein Gerichtstermin an, der laut der "Tiroler Tageszeitung" am 22. August stattfinden soll. Auf die Frage, ob er Angst vor dem Verfahren habe, antwortet Jimi Blue Ochsenknecht Anfang August in einer Instagram-Fragerunde: "Ich muss für mein Fehlverhalten gerade stehen und trage dafür die Verantwortung und die Konsequenzen."

Laut Anklage soll er Ende 2021 eine Hotelrechnung über rund 14.000 Euro nicht beglichen haben. Der 33-Jährige war Ende Juni bei der Einreise am Hamburger Flughafen festgenommen worden. Später wurde er nach Österreich ausgeliefert. Er kam wieder auf freien Fuß, nachdem eine Kaution in Höhe von 15.000 Euro hinterlegt worden war, wie die Staatsanwaltschaft Innsbruck in einer Mitteilung bestätigte. Der Schauspieler hat demnach "gelobt, sich bis zum Abschluss des Verfahrens in Österreich aufzuhalten".