Bei der Livenacht in Ludwigsburg haben neun Sänger und Musikgruppen ihren Fans eingeheizt – vom Songwriter bis zur Rockband war für alle etwas dabei.
„Gut aufgeheizt“ sei es schon im Irish Pub Towers, findet eine Besucherin, die gerade aus dem Lokal kommt – und das gilt gleich doppelt: Ziemlich warm ist es drinnen, und die Band Mallet heizt den Besuchern schon gewaltig ein. Die gute Stimmung trifft aber auf alle Locations bei der 34. Livenacht in Ludwigsburg zu: Insgesamt neun Bands haben dabei ihren Auftritt.