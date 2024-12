Aurora Ramazzotti feiert am heutigen Donnerstag (5. Dezember) ihren 28. Geburtstag. Mutter Michelle Hunziker (47) ließ es sich nicht nehmen, ihrer Tochter öffentlich zu gratulieren und dabei das Familienalbum zu öffnen.

Auf Instagram teilte die Moderatorin einen Zusammenschnitt mehrerer privater Schnappschüsse und Videos, die die beiden im Laufe der Zeit zeigen, darunter zahlreiche Urlaubsfotos aus Auroras Kindheit, Ausschnitte von gemeinsamen Fotoshootings und auch einige Clips von Aurora mit ihrer eigenen Tochter. "Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe", schrieb Hunziker zu dem Post. In einer Instagram-Story teilte sie zudem ein altes Foto, in dem sie ihre Tochter als Baby im Arm hielt und schrieb auf Italienisch: "Es scheint, als wäre es erst gestern gewesen ... alles Gute, mein Engel!"

Ramazzotti kommentierte: "Was für eine süße Mama! Du bringst mich dieses Jahr zum Schmelzen! Ich liebe dich." Das Geburtstagskind selbst teilte in seiner Instagram-Story einige Eindrücke ihres bisherigen Tages: "Es ist mein Geburtstag. Ich habe so viel, wofür ich dankbar sein kann", schrieb sie zu einem Foto, das sie mit einer kleinen Schokoladentorte mit Kerze im Bett zeigt. In einer weiteren Story erklärte sie: "Ich bin joggen gegangen, um meinen Tag richtig zu beginnen."

Aurora Ramazzotti machte Michelle Hunziker 2023 zur Oma

Aurora Ramazzotti stammt aus Hunzikers Beziehung mit dem italienischen Sänger Eros Ramazzotti (61), mit dem sie ab 1996 zusammen war. Im Dezember desselben Jahres kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt, 1998 heiratete das Paar, 2002 folgte die Trennung. Heute haben beide wieder eine enge, freundschaftliche Beziehung. Von Auroras Vater kamen bisher allerdings keine öffentlichen Glückwünsche. Michelle Hunziker hat aus ihrer Beziehung mit Tomaso Trussardi zwei weitere Töchter (2014 und 2015 geboren). Von dem Trussardi-Erben trennte sie sich 2022.

Aurora selbst ist seit vergangenem Jahr selbst Mutter: Im März 2023 brachte sie ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, und machte Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti damit erstmals zu Großeltern. Erst vor wenigen Tagen feierte sie einen weiteren Meilenstein: Am 1. Dezember 2024 machte Ramazzotti ihre Verlobung mit ihrem langjährigen Partner und dem Kindsvater, Goffredo Cerza, öffentlich.