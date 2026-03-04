Seit Wochen wird der Familienstreit der Beckhams öffentlich ausgetragen. Trotzdem gratulieren David und Victoria Beckham ihrem Sohn Brooklyn nun auf Instagram zum 27. Geburtstag. Eine Reaktion von Brooklyn blieb bislang aus.
Sechs Wochen nachdem Brooklyn Beckham (27) seine Familie öffentlich mit schweren Vorwürfen konfrontiert hat, melden sich David (50) und Victoria Beckham (51) dennoch mit versöhnlichen Geburtstagsgrüßen zu Wort. Beide teilen am Dienstag Kinderfotos ihres ältesten Sohnes in ihren jeweiligen Instagram-Storys und betonen, wie sehr sie ihn lieben. Getaggt wurde Brooklyn im Übrigen in keinem der Posts, was wenig verwundert: Laut Medienberichten hat er seiner Familie auf Instagram entfolgt - und sie sogar blockiert.