Zum 250. Gründungsjubiläum: Donald Trump will König Charles wohl im April in den USA empfangen

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Doch aus mehreren Quellen will "The Sun on Sunday" erfahren haben, dass US-Präsident Donald Trump den britischen König Charles zu einem historischen Staatsbesuch in die USA laden will. Sogar einen Termin gebe es schon.

Im September empfing König Charles III. (77) Donald Trump (79) auf Schloss Windsor - nun will sich der US-Präsident angeblich revanchieren. Wie "The Sun on Sunday" berichtete, plane er für das kommende Frühjahr einen Staatsbesuch des britischen Monarchen zum 250. Geburtstag der USA.

Auch Königin Camilla soll mitreisen Dabei beruft sich die Zeitung auf Quellen aus Washington D.C. und London. Eine offizielle Bestätigung des Buckingham-Palastes gibt es noch nicht. Während des Staatsbesuches, der laut der Informationen im April stattfinden soll, sei auch ein Besuch im Weißen Haus vorgesehen. Königin Camilla (78) werde ihren Mann in die USA begleiten.

Zum 250. Jahrestag der Gründung der Vereinigten Staaten sind für das Jahr 2026 viele Veranstaltungen geplant. Der royale Besuch solle "ein wichtiger Moment" im Vorfeld der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli sein, heißt es in dem Bericht. Jedoch müsse noch abgewartet werden, ob der Gesundheitszustand des Königs die weite Transatlantikreise zulasse. Charles hatte Anfang 2024 verkündet, dass bei ihm Krebs diagnostiziert wurde - es ist aber nicht bekannt, an welcher Art von Krebs er leidet.

Donald Trump war schon zweimal auf Staatsbesuch in Großbritannien

Im September hatte er US-Präsident Trump samt Ehefrau Melania (55) zu dessen zweitem Staatsbesuch auf Schloss Windsor in Berkshire empfangen. Der US-Präsident bezeichnete es als "eine der höchsten Ehren meines Lebens", als Charles ihn auf dem königlichen Anwesen willkommen hieß.

Charles wiederum war ebenfalls schon häufiger zu Gast in den USA. Als Prinz von Wales reiste er laut "The Sun" mehr als 20 Mal in die Vereinigten Staaten, zuletzt im Jahr 2018, als er Queen Elizabeth II. (1926-2022) bei der Beerdigung des früheren Präsidenten George H. W. Bush (1924-2018) vertrat.