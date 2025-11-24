Zum 250. Gründungsjubiläum: Donald Trump will König Charles wohl im April in den USA empfangen

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Doch aus mehreren Quellen will "The Sun on Sunday" erfahren haben, dass US-Präsident Donald Trump den britischen König Charles zu einem historischen Staatsbesuch in die USA laden will. Sogar einen Termin gebe es schon.
Im September empfing König Charles III. (77) Donald Trump (79) auf Schloss Windsor - nun will sich der US-Präsident angeblich revanchieren. Wie "The Sun on Sunday" berichtete, plane er für das kommende Frühjahr einen Staatsbesuch des britischen Monarchen zum 250. Geburtstag der USA.