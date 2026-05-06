Zum 25. Jubiläum: The Fast and the Furious düst zum Filmfest Cannes

Ein Vierteljahrhundert nach dem Kinostart erobert "The Fast and the Furious" die Internationalen Filmfestspiele von Cannes: Vin Diesel, Jordana Brewster und Meadow Walker werden an die Croisette reisen, um den ersten Teil der Reihe zu feiern.

Der Auftakt eines Milliarden-Franchise kehrt an einem prominenten Ort ein: "The Fast and the Furious", 2001 in den Kinos gestartet, wird im Rahmen der diesjährigen Filmfestspiele von Cannes gezeigt. Anlass ist das 25-jährige Jubiläum des Action-Streifens, der den Grundstein für eine der erfolgreichsten Kinoreihen der vergangenen Jahrzehnte legte. Das berichtet das US-Branchenmagazin "Variety".

Geplant ist eine Mitternachtsvorführung am 13. Mai um 23:45 Uhr im Grand Théâtre Lumière. Mit dabei sein werden die Hauptdarsteller Vin Diesel (58) und Jordana Brewster (45) sowie Produzent Neal H. Moritz (66). Auch Meadow Walker (27), die Tochter des 2013 tödlich verunglückten "Fast and the Furious"-Stars Paul Walker, wird dem Vernehmen nach an der Vorführung teilnehmen. Die 79. Ausgabe der Filmfestspiele von Cannes findet vom 12. bis 23. Mai statt.

Vom Straßenrennen-Krimi zum Milliarden-Franchise

Universal Pictures hatte den Film am 22. Juni 2001 in die US-Kinos gebracht, im Oktober folgte der Deutschland-Release. Regie führte Rob Cohen, der die Geschichte rund um die Straßenrennen-Szene in Los Angeles inszenierte. Vin Diesel ist seit Beginn an als Dominic Toretto zu sehen, Paul Walker spielte den Undercover-Cop Brian O'Conner, Jordana Brewster verkörpert Mia Toretto und Michelle Rodriguez (46) die Rolle von Doms Partnerin Letty.

Aus dem damaligen Action-Hit ist längst ein Kino-Universum geworden. Insgesamt zehn Filme der Reihe haben weltweit mehr als sieben Milliarden US-Dollar an den Kinokassen eingespielt - damit ist "Fast & Furious" laut "Variety" das profitabelste und am längsten laufende Franchise in der Geschichte von Universal Pictures.

Neue Stars, neuer Film - und ein Comeback im Jahr 2028

Im Laufe der Jahre stieß ein prominentes Ensemble zu der Reihe. Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges und Nathalie Emmanuel gehören längst zum festen Kreis. Hinzu kamen Stars wie Dwayne Johnson, Gal Gadot, Jason Statham, John Cena, Helen Mirren, Jason Momoa, Brie Larson und Charlize Theron. Das Franchise wurde zudem um Videospiele, eine Animationsserie und das Spin-off "Hobbs & Shaw" erweitert.

Ein neues Kapitel ist ebenfalls bereits angekündigt: Wie Universal zu Beginn des Jahres bekannt gab, soll "Fast Forever" am 16. März 2028 in die deutschen Kinos rasen.