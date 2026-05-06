Zum 25. Jubiläum: The Fast and the Furious düst zum Filmfest Cannes

Ein Vierteljahrhundert nach dem Kinostart erobert "The Fast and the Furious" die Internationalen Filmfestspiele von Cannes: Vin Diesel, Jordana Brewster und Meadow Walker werden an die Croisette reisen, um den ersten Teil der Reihe zu feiern.
Der Auftakt eines Milliarden-Franchise kehrt an einem prominenten Ort ein: "The Fast and the Furious", 2001 in den Kinos gestartet, wird im Rahmen der diesjährigen Filmfestspiele von Cannes gezeigt. Anlass ist das 25-jährige Jubiläum des Action-Streifens, der den Grundstein für eine der erfolgreichsten Kinoreihen der vergangenen Jahrzehnte legte. Das berichtet das US-Branchenmagazin "Variety".