1 Justin und Hailey Bieber sind seit September 2018 verheiratet Foto: imago/ZUMA Press

Justin Bieber feiert seinen 25. Geburtstag am 1. März. Ehefrau Hailey schickt süße Glückwünsche per Instagram und macht deutlich: Das Paar ist noch immer glücklich verliebt.

Justin Bieber ("Love Yourself") feierte seinen 25. Geburtstag am 1. März. Während der Popstar selbst sein Privatleben immer mehr aus den sozialen Medien fernhält und auch zu seinem Geburtstag nichts postet, schickt ihm Ehefrau Hailey (22) einen süßen Geburtstagsgruß via Instagram. Das Model postet zwei Bilder, auf denen sie sich eng an das Geburtstagskind kuschelt. Auf dem zweiten Foto setzt Bieber zu einem Kuss für seine Frau an, die ihr glückliches Lachen nicht verbergen kann.

"25 steht dir gut, mein Liebster", schreibt die 22-Jährige unter die Fotos und setzt ein schwarzes Herz dazu. Neben zahlreichen Glückwünschen aus aller Welt, kommentiert auch Sängerin Bebe Rexha (29) das Bild mit den Worten "Ich sterbe. So süß". Justin Bieber und Hailey Baldwin hatten sich im Juli 2018 nach nur einem Monat Beziehung verlobt und im September heimlich geheiratet. In der jüngsten Vergangenheit wurde bekannt, dass Bieber derzeit erneut an Depressionen leidet und sich in Behandlung begeben hat. Ehefrau Hailey soll derzeit seine wichtigste Stütze sein.