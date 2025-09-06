Zum 16. Jahrestag: Schwangere Mandy Bork macht süße Liebeserklärung

Seit 16 Jahren ist Model und Influencerin Mandy Bork schon mit ihrem Partner zusammen, fünf davon verheiratet. Das Paar erwartet aktuell sein erstes Kind. Zum Jahrestag widmete Bork ihrem Mann nun liebevolle Worte. Kurz zuvor hatte sie verraten, dass das Paar einen Sohn bekommen wird.
Ex-"GNTM"-Kandidatin und Influencerin Mandy Bork (34) hat ihrem Ehemann Philipp kurz vor der Geburt des ersten Kindes eine dicke, öffentliche Liebeserklärung gemacht. Anlass war der 16. Jahrestag, der gleichzeitig den fünften Hochzeitstag des Paares markiert.