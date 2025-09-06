Zum 16. Jahrestag: Schwangere Mandy Bork macht süße Liebeserklärung

Seit 16 Jahren ist Model und Influencerin Mandy Bork schon mit ihrem Partner zusammen, fünf davon verheiratet. Das Paar erwartet aktuell sein erstes Kind. Zum Jahrestag widmete Bork ihrem Mann nun liebevolle Worte. Kurz zuvor hatte sie verraten, dass das Paar einen Sohn bekommen wird.

Ex-"GNTM"-Kandidatin und Influencerin Mandy Bork (34) hat ihrem Ehemann Philipp kurz vor der Geburt des ersten Kindes eine dicke, öffentliche Liebeserklärung gemacht. Anlass war der 16. Jahrestag, der gleichzeitig den fünften Hochzeitstag des Paares markiert.

"Mit Dir alt zu werden, ist meine Lieblingssache auf dieser Welt" Bork schrieb in ihrer Instagram-Story zu einem Bild mit ihrem Babybauch, auf dem das Paar sich an den Händen hält: "16 Jahre an Deiner Seite und ich kann immer noch nicht genug von Dir bekommen (und Du wirst mich absolut nicht los). Mit Dir alt zu werden, ist meine Lieblingssache auf dieser Welt und ich kann es nicht abwarten, bald eine Mini-Version von Dir zu haben."

Ihre Lieblingsfarbe ist jetzt "babyblau"

Vor wenigen Tagen verriet die glückliche werdende Mutter zudem, dass sie einen Jungen erwartet. Zu Fotos ihrer Babyparty schrieb sie: "Und plötzlich hat sich meine Lieblingsfarbe in babyblau verwandelt." Passend dazu trug Mandy Bork ein hellblaues Kleid und eine hellblaue Schleife im Haar.

Mandy Bork wurde durch "GNTM" 2009 bekannt

Anfang Juni hatte die Influencerin ihre Schwangerschaft ebenfalls via Instagram verkündet. "Endlich teilen wir unser kleines Geheimnis der letzten Monate. Ich fühle mich so gesegnet, ein neues Leben mit meinem Lieblingsmenschen zu erschaffen." Gemeint ist damit ihr Ehemann, mit dem sie seit dem 5. September 2020 verheiratet ist.

Zu der freudigen Nachricht erhielt Mandy Bork, die 2009 in der vierten Staffeln von "Germany's next Topmodel" den zweiten Platz belegte, zahlreiche prominente Glückwünsche. So gratulierte auch Sara Nuru (36), die damals als Gewinnerin der Staffel hervorging. "Herzlichen Glückwunsch dir und Philipp, so so schön."