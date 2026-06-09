Eloy de Jong erinnert zum 15. Todestag seines Sohnes Milon mit bewegenden Worten an den schweren Verlust. Der Tod habe das Leben der Familie "für immer verändert", schrieb der Sänger auf Instagram.

Am 8. Juni 2011 starb Eloy de Jongs (53) Sohn Milon nur fünf Stunden nach seiner Geburt. Zum 15. Todestag besuchte der niederländische Schlagersänger sein Grab. Den privaten Moment teilte er auf Instagram und schrieb: "Vor 15 Jahren veränderte sich unser Leben für immer. Obwohl du nur wenige Stunden auf dieser Welt sein durftest, hast du einen unauslöschlichen Eindruck bei uns hinterlassen."

Milon lebe in den Herzen der Familie weiter, ergänzte er. Zu dieser gehören neben seinem Partner Ibo auch Milons Mutter Ilja sowie Milons Zwillingsschwester Indy (14). Zu viert sind sie lächelnd auf einem der Fotos zu sehen. Das andere zeigt das Grab, das mit Blumen, einem Windrad und Schmetterlingsfiguren geschmückt ist.

Auch in seiner Instagram-Story erinnerte das ehemalige Boygroup-Mitglied an seinen Sohn. Zu einem Foto einer Kerze und eines gerahmten Bildes schrieb er: "Milon. Für immer in unseren Herzen". Unterzeichnet war die Nachricht mit "Mama, die Papas & Indy". Dazu lief sein Lied "In den Sternen", in dem de Jong den Verlust seines Sohnes verarbeitet.

Tochter Indy kam wenige Tage nach Milon gesund zur Welt

Eloy de Jong, sein Partner Ibo und ihre Freundin Ilja hatten sich für ein Co-Parenting-Modell entschieden. Ilja war mit Zwillingen schwanger, als Milon bereits in der 24. Schwangerschaftswoche zur Welt kam. Damals befand sie sich gerade auf Curaçao. Das örtliche Krankenhaus war nicht auf die Versorgung eines so früh geborenen Babys vorbereitet, Milon starb.

De Jong und sein Partner ließen ihre Freundin daraufhin in eine Spezialklinik nach Miami bringen, wo Tochter Indy neun Tage später gesund zur Welt kam. Das Paar teilt sich mit Ilja das Sorgerecht für die heute 14-Jährige und lebt mit seiner Tochter in Utrecht.