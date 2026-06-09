Eloy de Jong erinnert zum 15. Todestag seines Sohnes Milon mit bewegenden Worten an den schweren Verlust. Der Tod habe das Leben der Familie "für immer verändert", schrieb der Sänger auf Instagram.
Am 8. Juni 2011 starb Eloy de Jongs (53) Sohn Milon nur fünf Stunden nach seiner Geburt. Zum 15. Todestag besuchte der niederländische Schlagersänger sein Grab. Den privaten Moment teilte er auf Instagram und schrieb: "Vor 15 Jahren veränderte sich unser Leben für immer. Obwohl du nur wenige Stunden auf dieser Welt sein durftest, hast du einen unauslöschlichen Eindruck bei uns hinterlassen."