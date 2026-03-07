Zum 15. Jubiläum: Brautalarm-Reunion bei den Oscars geplant

Zum 15. Jubiläum von "Brautalarm " planen Rose Byrne, Kristen Wiig, Maya Rudolph und Melissa McCarthy einen gemeinsamen Auftritt bei der Oscarverleihung. Byrne ist zugleich erstmals als Beste Hauptdarstellerin nominiert.

Wie das Branchenmagazin "Variety" unter Berufung auf gut informierte Quellen berichtet, planen die "Brautalarm "-Stars Rose Byrne (46), Kristen Wiig (52), Maya Rudolph (53) und Melissa McCarthy (55) einen gemeinsamen Auftritt während der 98. Academy Awards. Die finalen Details seien noch in der Abstimmung, heißt es, doch das Vorhaben an sich sei schon fix geplant. Dass ausgerechnet die diesjährige Verleihung für diese Reunion gewählt wurde, hat einen besonderen Grund: 2011, also genau 15 Jahre zuvor, kam "Brautalarm " in die Kinos - und veränderte das Bild der Hollywood-Komödie nachhaltig.

Erstmals eine Nominierung für Rose Byrne Für Byrne ist der Abend noch aus einem weiteren Grund bedeutsam: Die australische Schauspielerin ist zum ersten Mal in ihrer Karriere für einen Oscar nominiert - als "Beste Hauptdarstellerin" für ihre Rolle in "If I Had Legs I'd Kick You". Damit trägt die Reunion-Nacht für sie eine ganz persönliche Note: die früheren Kolleginnen an der Seite und Chancen auf einen der wichtigsten Goldjungen.

Wiig und Annie Mumolo (52) hatten das Drehbuch zu "Brautalarm" geschrieben und dafür eine Oscar-Nominierung in der Kategorie "Bestes Originaldrehbuch" erhalten. McCarthy wiederum war für ihre Rolle als derbe, aber herzenswarme Megan für den Nebendarstellerinnen-Oscar nominiert worden - sie war damit das erste Mal für die Auszeichnung im Gespräch.

Nicht die einzige Reunion

Neben der "Brautalarm"-Reunion zeichnet sich noch weiteres prominent besetztes Programm ab. Laut US-Medien sei Barbra Streisand (83) in Gesprächen, während des In-Memoriam-Segments zu singen - als Hommage an ihren verstorbenen "So wie wir waren"-Co-Star Robert Redford (1936-2025).

Billy Crystal (77) soll derweil eine Würdigung für den verstorbenen Regisseur Rob Reiner (1947-2025) vorbereiten - unterstützt von Schauspielerinnen und Schauspielern aus dessen Filmen, darunter Crystals "Harry und Sally"-Liebe Meg Ryan (64).