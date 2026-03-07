Zum 15. Jubiläum: Brautalarm-Reunion bei den Oscars geplant

Zum 15. Jubiläum von "Brautalarm " planen Rose Byrne, Kristen Wiig, Maya Rudolph und Melissa McCarthy einen gemeinsamen Auftritt bei der Oscarverleihung. Byrne ist zugleich erstmals als Beste Hauptdarstellerin nominiert.
Wie das Branchenmagazin "Variety" unter Berufung auf gut informierte Quellen berichtet, planen die "Brautalarm "-Stars Rose Byrne (46), Kristen Wiig (52), Maya Rudolph (53) und Melissa McCarthy (55) einen gemeinsamen Auftritt während der 98. Academy Awards. Die finalen Details seien noch in der Abstimmung, heißt es, doch das Vorhaben an sich sei schon fix geplant. Dass ausgerechnet die diesjährige Verleihung für diese Reunion gewählt wurde, hat einen besonderen Grund: 2011, also genau 15 Jahre zuvor, kam "Brautalarm " in die Kinos - und veränderte das Bild der Hollywood-Komödie nachhaltig.