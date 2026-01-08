Zum 15. Geburtstag der Zwillinge: Prinz Vincent und Prinzessin Josephine posieren im Sonnenschein

Das dänische Zwillingspaar Prinz Vincent und Prinzessin Josephine feiert am 8. Januar bereits seinen 15. Geburtstag. Zu diesem Anlass veröffentlichte das Königshaus stilbewusste neue Porträts der beiden.
Das dänische Königshaus hat neue Porträts der Zwillinge von König Frederik X. (57) und Königin Mary (53) veröffentlicht. Die sieben offiziellen Fotos von Prinz Vincent und Prinzessin Josephine wurden am Donnerstag, dem 8. Januar, veröffentlicht - also anlässlich des 15. Geburtstags der Zwillinge. Für drei von ihnen haben sich die beiden Geburtstagskinder gemeinsam im dänischen Sonnenschein ablichten lassen, jeweils dick eingepackt in stilvollen Wintermänteln.