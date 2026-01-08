Zum 15. Geburtstag der Zwillinge: Prinz Vincent und Prinzessin Josephine posieren im Sonnenschein

Das dänische Zwillingspaar Prinz Vincent und Prinzessin Josephine feiert am 8. Januar bereits seinen 15. Geburtstag. Zu diesem Anlass veröffentlichte das Königshaus stilbewusste neue Porträts der beiden.

Das dänische Königshaus hat neue Porträts der Zwillinge von König Frederik X. (57) und Königin Mary (53) veröffentlicht. Die sieben offiziellen Fotos von Prinz Vincent und Prinzessin Josephine wurden am Donnerstag, dem 8. Januar, veröffentlicht - also anlässlich des 15. Geburtstags der Zwillinge. Für drei von ihnen haben sich die beiden Geburtstagskinder gemeinsam im dänischen Sonnenschein ablichten lassen, jeweils dick eingepackt in stilvollen Wintermänteln.

Die vier weiteren Aufnahmen zeigen Prinz Vincent und Prinzessin Josephine jeweils einzeln und im Inneren des dänischen Königspalasts. Josephine trägt darauf eine hellgraue Bluse mit Rüschenkragen, ihr Zwillingsbruder einen dunkelgrauen Strickpullover, unter dem der Kragen eines hellblauen Hemds hervorlugt.

Bilderreihe kommt bestens bei den Royal-Fans an

Auch auf dem offiziellen Instagram-Account wurde die siebenteilige Bilderreihe veröffentlicht. Dazu heißt es in der Bilderbeschreibung: "Ihre Königlichen Hoheiten Prinz Vincent und Prinzessin Josephine feiern heute ihren 15. Geburtstag. Aus diesem Anlass werden neue Geburtstagsfotos des Prinzenpaares veröffentlicht. Die Fotos entstanden kurz vor Neujahr in Amalienborg." Innerhalb von knapp zwei Stunden nach der Veröffentlichung sammelten die Bilder bereits über 30.000 Likes und rund 400 begeisterte Kommentare (Stand: Donnerstag, 9:20 Uhr).

Neben dem Zwillingspaar haben König Frederik und Königin Mary, die seit 2004 miteinander verheiratet sind, noch zwei weitere Kinder. Der Erstgeborene Christian zu Dänemark (20) ist seit der Amtsübernahme seines Vaters am 14. Januar 2024 der Kronprinz des dänischen Königshauses. Aktuell macht er seine militärische Ausbildung im Leutnant-Lehrgang in der Antvorskov-Kaserne in Slagelse. Prinzessin Isabella zu Dänemark kam am 21. April 2007 zur Welt, feierte im vergangenen Jahr also ihren 18. Geburtstag.