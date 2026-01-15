Maria Schells Schauspielkunst war unverwechselbar, ihr Lächeln unter Tränen legendär. Sie spielte auf den großen Bühnen der Welt und prägte das deutsche Nachkriegskino nachhaltig. Am 15. Januar wäre sie 100 Jahre alt geworden.
Maria Schell zählte zu den ganz großen Schauspielerinnen des deutschsprachigen Films - und war zugleich international gefragt. Sie arbeitete in Wien ebenso wie in London, Paris oder Hollywood. "Sie war - wenn es denn so etwas gibt - die Seele des deutschen Nachkriegskinos", schrieb der "Deutschlandfunk" zu ihrem Tod im Jahr 2005.