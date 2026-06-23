Zum 100. Geburtstag: Ingeborg Bachmann im Kino und im TV

Zwei Dokumentarfilme würdigen Leben und Werk der bedeutendsten deutschsprachigen Nachkriegsschriftstellerin auf gänzlich unterschiedliche Weise.
Der einfachste Weg, filmisch vom Leben einer Schriftstellerin zu erzählen, ist der Spielfilm. Margarethe von Trotta hat diese Option für ihr Drama „Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste“ (2023) gewählt. Ihre Verbeugung vor der 1973 verstorbenen Österreicherin konzentriert sich auf die zehn Jahre zuvor geendete Beziehung zu Max Frisch. Am Donnerstag (25. Juni) wäre die bedeutendste deutschsprachige Nachkriegsschriftstellerin hundert Jahre alt geworden. Zwei neue Dokumentarfilme würdigen ihr Leben und vor allem ihr Werk ganz anders.