Zum 100. Geburtstag: Ein Fall für Marilyn

Vor der tosenden Kulisse der Niagarafälle wurde Marilyn Monroe 1953 zum Leinwandstar. Ein Besuch auf den Spuren der Schauspielerin zu deren 100. Geburtstag
Den sieben Weltwundern hat Hollywood soeben zwei weitere hinzugefügt: Die Niagarafälle und Marilyn Monroe.“ Dermaßen bombastisch beginnt die „New York Times“ ihre Kritik zur Premiere des Films „Niagara“ – offenbar beeindruckt vom ebenso simplen wie attraktiven Mix: Die atemberaubend schönen, aber zugleich stets unheilvoll rauschenden und tosenden Wasserfälle als quietschfarbene Technicolor-Breitwand-Kulisse.