Bosch wird trotz der Belastungen durch die Corona-Pandemie 2020 mit einem Gewinn abschließen und damit besser als ursprünglich befürchtet.

Bei Bosch laufen die Geschäfte besser als noch zu Beginn der Corona-Pandemie erwartet. Der Konzern rechnet fürs Gesamtjahr 2020 mit einem Gewinn – davon sollen auch die Mitarbeiter mit einer Sonderzahlung profitieren.









Stuttgart - Bosch will seinen Mitarbeitern in Deutschland fürs Geschäftsjahr 2020 eine Erfolgsprämie von durchschnittlich 39 Prozent eines Monatsgehalts zahlen, wie ein Bosch-Sprecher unserer Zeitung bestätigte. In den Genuss der Erfolgsprämie sollen zigtausend Tarifmitarbeiter der Robert Bosch GmbH in Deutschland kommen. Der Erfolgsbonus wird mit der April-Abrechnung überwiesen. Ausnahmen kann es dort geben, wo standortspezifische Vereinbarungen getroffen wurden – womöglich wird dort kein Bonus gezahlt.