Zuletzt Im Schatten des Orangenbaums: Schauspieler und Regisseur Mohammad Bakri mit 72 Jahren verstorben

Der palästinensisch-israelische Regisseur und Schauspieler Mohammad Bakri ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Er machte sich mit Filmen wie "Jenin, Jenin" einen Namen und spielte zuletzt in dem Oscar-Kandidaten "Im Schatten des Oragenbaums" - an der Seite seiner Söhne.
Mohammad Bakri, palästinensisch-israelischer Regisseur und Schauspieler, ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Das gab seine Familie laut "The Hollywood Reporter" bekannt. Bakri, der in Nordisrael geboren wurde und die israelische Staatsbürgerschaft besaß, widmete sein Leben der filmischen Darstellung palästinensischer Identität und Kultur - sowohl auf Arabisch als auch auf Hebräisch.