An der Gewerblichen Schule Backnang gehen moderne Lernorte für Wasserstoff, E-Mobilität und KI an den Start. Warum die Region große Hoffnungen in das Projekt setzt.
Die Aula der Gewerblichen Schule Backnang ist bis auf den letzten Platz besetzt. Vertreter aus Landespolitik, Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung sind gekommen, um die Eröffnung der neuen Zukunftswerkstätten zu begleiten. Bevor sich die Türen zu den neuen Werkstätten öffnen, geht es zunächst um die großen Fragen: Wie gelingt die Energiewende? Welche Rolle spielt Wasserstoff? Und wer soll die Technologien von morgen entwickeln, warten und weiterdenken?