An der Gewerblichen Schule Backnang gehen moderne Lernorte für Wasserstoff, E-Mobilität und KI an den Start. Warum die Region große Hoffnungen in das Projekt setzt.

Die Aula der Gewerblichen Schule Backnang ist bis auf den letzten Platz besetzt. Vertreter aus Landespolitik, Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung sind gekommen, um die Eröffnung der neuen Zukunftswerkstätten zu begleiten. Bevor sich die Türen zu den neuen Werkstätten öffnen, geht es zunächst um die großen Fragen: Wie gelingt die Energiewende? Welche Rolle spielt Wasserstoff? Und wer soll die Technologien von morgen entwickeln, warten und weiterdenken?

Mehr als zwei Stunden lang prägen Grußworte, Fachvorträge und eine Podiumsdiskussion die Veranstaltung. Im Zentrum der Betrachtungen: Wasserstoff. Für die einen ist er Hoffnungsträger der Energiewende, für die anderen ein notwendiger Baustein auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Einig sind sich die Redner vor allem in einem Punkt: Ohne gut ausgebildete Fachkräfte werden die technologischen Veränderungen nicht gelingen.

Neue Werkstätten für neue Technologien

Mit den Zukunftswerkstätten ist an der Gewerblichen Schule ein Ausbildungszentrum entstanden, das sich den Herausforderungen des Mobilitäts- und Energiewandels widmet. Rund 10,6 Millionen Euro investierte der Rems-Murr-Kreis in das Projekt, das Land Baden-Württemberg steuerte rund 2,75 Millionen Euro bei. Wie der Landkreis mitteilt, wurden über fünf Jahre hinweg Werkstätten, Lernräume und technische Infrastruktur aufgebaut, die moderne Mobilitäts- und Energietechnologien praxisnah vermitteln sollen.

Schulleiterin Isolde Fleuchaus erinnerte daran, dass hinter dem Vorhaben weit mehr als ein Bauprojekt steht. Ihr Dank richtete sich an Landkreis und Land. „Sie haben investiert in Perspektiven für junge Menschen und in die Zukunft im Rems-Murr-Kreis“, sagte sie.

Lernen durch Ausprobieren: Im Energieparcours können Besucherinnen und Besucher technische Zusammenhänge rund um erneuerbare Energien und Wasserstoff anschaulich nachvollziehen. Solche Modelle sollen komplexe Zukunftstechnologien greifbar machen. Foto: Gottfried Stoppel

Bereits mit dem 2024 eröffneten Hydrogen Learning Center (HyLab) hatte die Schule einen Lernort geschaffen, an dem Besucher die Grundlagen der Wasserstofftechnologie kennenlernen können. Die neuen Zukunftswerkstätten erweitern dieses Konzept nun um den praktischen Teil. Hier sollen Schülerinnen und Schüler künftig direkt an Fahrzeugen, Hochvoltsystemen und Wasserstofftechnik arbeiten.

Wasserstoff als Baustein der Energiewende

Die fachliche Einordnung übernahm Karsten Pinkwart, Professor für Elektrochemische Energiespeicher und -wandler an der Hochschule Karlsruhe. Er spannte den Bogen von der Energieerzeugung über Speichertechnologien bis hin zur Mobilität. Seine zentrale Botschaft ließ sich auf einen Satz verdichten: Für das Gelingen der Energiewende werde Wasserstoff gebraucht.

Pinkwart erläuterte, dass Strom aus Wind- und Solaranlagen nicht jederzeit in ausreichender Menge zur Verfügung steht und deshalb Speichermöglichkeiten benötigt werden. Wasserstoff könne dabei helfen, Energie über längere Zeiträume zu speichern und in Bereichen einzusetzen, die sich nicht ohne Weiteres elektrifizieren lassen. Dazu zählen nach Einschätzung vieler Fachleute Teile der Industrie ebenso wie bestimmte Anwendungen im Verkehrssektor.

Die neuen Werkstätten sollen genau an dieser Stelle ansetzen. Ziel ist es, technische Entwicklungen nicht nur theoretisch zu erklären, sondern sie im Unterricht erfahrbar zu machen.

Bildung als Standortfaktor

Thomas Dörflinger, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus Baden-Württemberg, stellte in seinem Grußwort den Menschen in den Mittelpunkt. Wenn über Wasserstoff gesprochen werde, gehe es oft um Elektrolyseure, Pipelines oder Brennstoffzellen. Entscheidend seien jedoch diejenigen, die diese Technologien verstehen und anwenden. „Am Ende entscheidet nicht die Technik über den Erfolg einer Innovation. Es sind immer die Menschen, die sie verstehen, sie anwenden, die sie weiterentwickeln“, sagte Dörflinger.

Schulleiterin Isolde Fleuchaus, Staatssekretär Thomas Dörflinger, Oberbürgermeister Maximilian Friedrich und Landrat Richard Sigel bei der Einweihung der Werkstätten. Foto: Alexander Becher Foto: Landratsamt/Alexander Becher

Die Zukunftswerkstätten seien deshalb mehr als eine neue Schulwerkstatt. Hier entstehe ein Ort, an dem junge Menschen Technologien kennenlernen könnten, die bisher häufig nur in Forschungszentren oder Fachpublikationen präsent seien. Baden-Württemberg lebe von Ideen, vor allem aber von Menschen, die aus Ideen konkrete Anwendungen machten.

Teil der Wasserstoffstrategie des Kreises

Die Zukunftswerkstätten sind ein Baustein der Wasserstoffstrategie des Rems-Murr-Kreises, die der Kreistag bereits 2020 beschlossen hatte. Landrat Richard Sigel ordnete das Projekt in diesen größeren Zusammenhang ein.

„Heute stärken wir die künftige Energieversorgung – technologieoffen und zukunftsgewandt“, sagte Sigel. Die Ausbildung solle bewusst nicht auf eine einzelne Antriebsform beschränkt werden. In den Werkstätten würden Elektroantriebe, Wasserstofftechnologie und klassische Verbrennungsmotoren gleichermaßen berücksichtigt. Angesichts der Dynamik im Mobilitätssektor sei eine technologieoffene Ausbildung notwendig.

Der Landrat verwies zudem auf weitere Projekte des Kreises. Erst vor wenigen Wochen sei der Startschuss für Wasserstoffbusse im Remstal gefallen. Anfang 2027 soll in Waiblingen ein Elektrolyseur in Betrieb gehen, der grünen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien produziert. Die Zukunftswerkstätten sollen die Fachkräfte ausbilden, die solche Technologien künftig betreiben, warten und weiterentwickeln.

„Was hier entsteht, ist kein theoretisches Zukunftsmodell, sondern gelebte Praxis für eine starke Region“, sagte Sigel.

Vom Reden zum Ausprobieren

Nach Grußworten, Fachvortrag und Podiumsdiskussion folgt schließlich der praktische Teil der Eröffnung. Die Gäste verteilen sich auf die neuen Werkstätten und den sogenannten Energieparcours. Dort werden Wasserstoffanwendungen, Robotik, KI-Experimente und die technischen Einrichtungen der Schule vorgestellt.

Spätestens hier wird sichtbar, worauf das Projekt abzielt. Die Zukunftswerkstätten sollen nicht nur ein Ort für Unterricht sein. Sie verstehen sich als Schnittstelle zwischen Schule, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Unternehmen, Schulklassen und interessierte Bürger sollen die Möglichkeit erhalten, neue Energie- und Mobilitätstechnologien kennenzulernen.

Tag der offenen Tür

Wer einen Blick in die neuen Zukunftswerkstätten Backnang werfen möchte, hat dazu an diesem Samstag, 13. Juni, Gelegenheit. Beim Tag der offenen Tür von 10 bis 14 Uhr stehen die neuen Ausbildungsräume am Heininger Weg 43 für Besucher offen. Eingeladen sind insbesondere Vertreter von Kfz-Betrieben, willkommen ist jedoch die gesamte Bevölkerung. Neben Führungen und Einblicken in die Werkstätten erwartet die Gäste ein Vortrag zum Thema Wasserstoff.