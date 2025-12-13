Zukunftsvisionen am Engelberg: Wird Leonberg zum Hochschulstandort?

Der neue OB und der Landrat haben sich viel vorgenommen, meint Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski: Es geht um Medizin, aber auch um Bildungsangebote mit überregionalen Profil.
Wird Leonberg zur Studentenstadt? Ganz auszuschließen ist das nicht, hält man sich die verheißungsvollen Ausführungen vor Augen, mit denen Roland Bernhard und Tobias Degode ihre erste offizielle Begegnung kommentieren. In seiner zweiten Amtswoche hat sich der neue Leonberger Oberbürgermeister auf den Weg nach Böblingen zum Landrat gemacht. Der Gastgeber nutzte den Führungswechsel im Leonberger Rathaus, um die zuletzt erkalteten Kontakte in Richtung Norden aufzuwärmen.