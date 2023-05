Zukunftsprojekte in Ludwigsburg

Ludwigsburg - Die Probezeit ist geschafft. Seit sechs Monaten ist Andrea Schwarz Ludwigsburgs Bürgermeisterin für Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften. Eine Bürgermeisterin ohne Bürger – zumindest gefühlt, klagt die 46-Jährige in ihrer ersten Bilanz-Pressekonferenz am Donnerstag. Seitdem sie die Stelle angetreten habe, befinde man sich im quasi Dauerlockdown, und der mache es ihr schwer, Kontakte zu knüpfen und ins Gespräch mit Bürgern zu gehen, sagt Schwarz. Das bedaure sie. Darüber hinaus fühle sie sich aber sehr wohl im Rathaus und in der Stadt.