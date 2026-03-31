Glasdach, Mondlicht und moderne Tierhaltung: Die neue Elefantenanlage der Wilhelma setzt neue Maßstäbe. Projektleiter Julian Karl gibt exklusive Einblicke in Planung und Vision.
Die neue Elefantenanlage in der Wilhelma hat viele Besonderheiten. Seit sechs Jahren schon beschäftigt sich Julian Karl von herrmann+bosch architekten als Projektleiter mit der Planung der neuen Elefantenwelt in Stuttgart, gemeinsam mit seinem Team aus Israel Luna Mino, Paul Salzbrunn, Lutz Knittel und Jonathan Hohl. Teil der Arbeitsgemeinschaft rund ums neue Zuhause für die Stuttgarter Dickhäuter ist auch das Büro mkk-architekten aus Schwerin.