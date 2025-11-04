Zukunftspläne von Yüksel Dogan: Ex-Alaturka-Chef plant neuen Dönerladen in Stuttgart

Nach seinem Ausstieg bei Alaturka spricht der Gründer von Stuttgarts wohl bekanntestem Dönerladen über seine Zukunftspläne. Schon bald will er wieder in Stuttgart durchstarten.
Yüksel Dogan hat in Stuttgart ein kleines Stück Stadtgeschichte geschrieben, als er 1992 den Dönerladen Alaturka gründete. Als bester Döner Deutschlands wurde sein Kebab mehrfach ausgezeichnet, was viele große TV-Sender anzog, zu bundesweiter Berichterstattung führte und, wenn man Dogans Worten Glauben schenkt, sogar dazu, dass Rapper Haftbefehl darüber nachdachte, ins Döner-Business einzusteigen.