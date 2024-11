Zukunftspläne für die Pliensauvorstadt: VfL-Post-Gelände bleibt heiß umstritten

1 Noch ruht das frühere Sportgelände des VfL Post. Die derzeit gültigen Zukunftspläne stoßen in der Pliensauvorstadt auf Kritik. Foto: Roberto Bulgrin

Die Pliensauvorstadt hat in den vergangenen Jahren einige Veränderungen erlebt, und der städtebauliche Wandel soll weitergehen. Dass die Bürgerinnen und Bürger mitreden wollen und nicht mit allem einig sind, wurde in einer Einwohnerversammlung deutlich.











Die Pliensauvorstadt gehört zu den lebendigsten Esslinger Stadtteilen. Viel hat sich dort bereits getan, einiges wird sich in den kommenden Jahren noch verändern. Doch längst nicht alles, was geplant ist, findet ungeteilten Beifall – vor allem die Zukunft des VfL-Post-Sportgeländes ist heiß umstritten. Entsprechend kontrovers wurde in der jüngsten Einwohnerversammlung diskutiert. Manches, was sie dort zu hören bekamen, dürfte dem Oberbürgermeister und seinem Team nicht gefallen haben.