1 Zusammen eine Familie gründen – die Vorstellung finden viele schön. Manche aber zweifeln, ob sie das Kinderkriegen wegen der Klimakrise noch verantworten können. Foto: imago/Science Photo Library

Die Erderwärmung bereitet vielen jungen Menschen Sorgen. Wie wird die Welt in einigen Jahrzehnten aussehen? Und kann man es verantworten, trotzdem noch Kinder aufzuziehen? Sarah und Jonathan finden: eigentlich nicht.









Stuttgart - Wenn Sarah und Jonathan sich früher ihre Zukunft ausmalten, waren da immer Kinder. In Sarahs Vorstellung waren es viele Kinder. „Eine Schwangerschaft zu erleben und dann zu sehen, welche Eigenschaften die Kinder vielleicht von einem selbst übernehmen, wäre bestimmt wunderschön“, sagt die 20-Jährige. Inzwischen aber wird die Vorstellung bei beiden von Zweifeln überdeckt. „Die Frage, wie der Planet in ein paar Jahren aussehen wird, macht mir Angst“, sagt Jonathan, 19 Jahre alt, die schulterlangen Haare hat er an diesem Tag zusammengebunden. Es ist nicht so sehr eine Angst vor Naturkatastrophen, die zunehmen werden, sondern eher vor den Konflikten, die es geben wird – zum Beispiel weil Menschen aus unbewohnbaren Gegenden der Erde fliehen müssen. Sarah nickt, genau das ist es auch, was ihr Sorgen macht. Und es ist der Grund dafür, dass beide sich inzwischen nicht mehr recht vorstellen können, einmal eigene Kinder zu haben.