Zukunft Schwabenlandtower: Wird der Tower in Fellbach zum Flüchtlingsheim?

Rathauschefin Gabriele Zull ist gegen eine Landeserstaufnahmestelle im Schwabenlandtower – der neue Investor Ebner schließt die Unterbringung von Geflüchteten nicht kategorisch aus.
Wenn in den vergangenen Jahren immer mal wieder die Rede davon war, wo man denn in Fellbach Flüchtlinge unterbringen könnte, dann verwiesen Leser in Briefen oder E-Mails an unsere Redaktion gerne auf jenes halb fertige Hochhaus am Rande der Stadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Dieses sei zumindest für eine solche Zwischennutzung doch gut geeignet.