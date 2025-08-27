Zukunft Schwabenlandtower: Kann der Fellbacher Tower doch noch zum Leuchtturm-Projekt werden?

Zwei Architekten aus Zürich haben sich für ihre Diplomarbeit mit dem Schwabenlandtower und dem Elbtower beschäftigt. Dem neuen Investor würden sie gerne ihre Erkenntnisse näherbringen.
Dass sich das Super-Hochhaus im Fellbacher Osten bundesweit großen Interesses erfreut, ist schon länger bekannt. Zahlreiche Journalisten aus allen Teilen der Republik haben schon über den bald zehnjährigen Stillstand der Betonruine mit Blick auf den Kappelberg geschrieben. Die NDR-Satiresendung Extra 3 hat sich beispielsweise minutenlang lästernd über den Schwabenlandtower ausgelassen – und dies auch mit dem Hamburger Elbtower verknüpft.