Zukunft Schwabenlandtower: Kann der Fellbacher Tower doch noch zum Leuchtturm-Projekt werden?

Zwei Architekten aus Zürich haben sich für ihre Diplomarbeit mit dem Schwabenlandtower und dem Elbtower beschäftigt. Dem neuen Investor würden sie gerne ihre Erkenntnisse näherbringen.

Dass sich das Super-Hochhaus im Fellbacher Osten bundesweit großen Interesses erfreut, ist schon länger bekannt. Zahlreiche Journalisten aus allen Teilen der Republik haben schon über den bald zehnjährigen Stillstand der Betonruine mit Blick auf den Kappelberg geschrieben. Die NDR-Satiresendung Extra 3 hat sich beispielsweise minutenlang lästernd über den Schwabenlandtower ausgelassen – und dies auch mit dem Hamburger Elbtower verknüpft.

Doch das Interesse ist mittlerweile auch international. Denn mit diesen beiden Hochhaus-Projekten in der Hansestadt wie in der Großen Kreisstadt östlich von Stuttgart haben sich auch zwei Studenten der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ), Lida Freudenreich und Kaspar Zilian, beschäftigt. Die Hochschule in der Schweiz zählt zu den weltweit renommiertesten Universitäten und belegt regelmäßig Spitzenplätze in Hochschulrankings.

Zum Schwabenlandtower gibt es bereits mehrere Studienarbeiten

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass der Fellbacher Wohnturm zum Gegenstand von Forschungsarbeiten wird. Zwei Studentinnen der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Julie Siebels und Sophie Möhrle, haben eine Studienarbeit erstellt. Ungewöhnliche Rubrik mit vermeintlichem Schreibfehler: „Lass und Freunde bleiben: Wohnpotenzial für den Schwabenlandtower Fellbach.“

Mit spektakulären Ideen wartete auch eine 20-köpfige Studentengruppe aus dem vierten Semester des Fachbereichs Architektur der Hochschule Darmstadt auf. So knackig wie ironisch lautet der Titel der Forschungsarbeit: „Ruine des Kapitalismus. Stadt weiterbauen im Postwachstum. Vitalisierung einer Investitionsruine.“ Im Sommer 2024 war die Studentengruppe auch in Fellbach, blickte vom Kappelberg auf den Schwabenlandtower und inspizierte ihn auch aus der Nähe.

War es seinerzeit der in Stuttgart lebende Darmstädter Architekturprofessor Thorsten Helbig, der den Tower bei einer Fahrradtour ins Remstal als Forschungsobjekt erkannte, so entdeckte bei dem Züricher Duo eine der Beteiligten selbst den Tower als Thema – ebenfalls eher per Zufall. Denn die damalige Studentin Lida Freudenreich ist im Stuttgarter Osten aufgewachsen und gelegentlich in der alten Heimat zu Besuch.

Aus diesem Anlass ging es im März 2024 zu einem Ausflug hinauf zur Grabkapelle. Von den Weinbergen dort sieht man in der Ferne den 107 Meter hohen Wohnturm ganz gut – auch wenn sich sein Zustand nur erahnen lässt.

Kaspar Zilian und Lida Freudenreich vom Studiengang Architektur der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich Foto: privat

„Der Anblick aus der Ferne war für mich die Initialzündung“, berichtet Lida Freudenreich im Telefongespräch mit unserer Redaktion. „Und ich dachte mir gleich: Ja, das könnte spannend werden, sich mit diesem Projekt zu befassen.“ Insbesondere im Vergleich auch mit dem Hamburger Hochhaus-Projekt.

Bis Dezember 2024 recherchierten Freudenreich und Zilian zum Schwabenlandtower und zum Elbtower – mit Blick auf finanzielle Mechanismen, rechtliche Hebel, Materialflüsse, räumliche Gegebenheiten, soziale Auswirkungen, Eigentumsmodelle.

Vorschläge zum Umgang mit derartigen Bauruinen

„Seit Januar haben wir uns vertieft mit dem Elbtower befasst und anhand dessen einen Vorschlag zum Umgang mit solchen Bauruinen entwickelt.“ An einer Stelle der Diplomarbeit – Titel „White Elephants“ (stehender Begriff im Englischen für „Bauruine“) – heißt es: „Der Elbtower und der Schwabenlandtower sind nur zwei von vielen Beispielen, bei denen sich ein Systemausfall bemerkbar macht.“

Natürlich unternahm das Studentenduo auch mehrere Ausflüge direkt zum Objekt der Begierde, um die Bausubstanz des Fellbacher Towers aus der Nähe zu inspizieren, die Statik und die Abnutzung des Gebäudes zu begutachten. Mehrfach gab es den Austausch mit Menschen vor Ort, die Zeittafel in ihrer Masterarbeit listet beim „Roadtrip“ vom 8. bis 12. September 2024 einige davon auf: eine „Conversation with a Resident Randbebauung SLT 107“ wird erwähnt, also mit einem Bewohner der Tower-Nachbargebäude, sowie: „Conversation with Boy walking his Dog“ in Fellbach, also ein Gedankenaustausch mit einem jungen Hundebesitzer.

In einer Kurzfassung zu ihrer Arbeit bezüglich des Elbtowers erklären die beiden: „Unser Ziel wäre es, den Turm zurück in öffentliches Eigentum zu bekommen, den Rohbau dann als gewonnene Landfläche zu betrachten, ihn zu parzellieren, also die Logik der Stadt weiterzuziehen, und die Grundstücke dann per Erbbaurecht zu vergeben.“ Das Land bleibe also im allgemeinen Besitz, während die Nutzungsrechte auf beschränkte Zeit privatisiert würden.

Eine Aufnahme der Studenten vom unteren Bereich des Towers bei ihrer Vorort-Inspektion in Fellbach Foto: Lida Freudenreich/Kaspar Zilian

Für den Schwabenlandtower ist noch offen, wie sich die Öffentlichkeit ins Projekt einbringen kann. In jedem Fall stehe fest, so Freudenreich und Zilian, dass Investor Ebner nicht ohne die Stadt weiterbauen könne, und die Stadt die Chance habe und damit auch die Verantwortung, Einfluss zu nehmen.

Wenige Tage nach dem erfolgreichen Abschluss der Masterarbeit an der Züricher Hochschule machte dann die überraschende Nachricht die Runde, dass sich beim Fellbacher Tower mit dem Einstieg von Ebner Immobilien, des neuen, aus Fellbach-Oeffingen stammenden Investors Joachim Heinz Ebner, doch was tut. Lida Freudenreich hat deshalb unserer Redaktion ergänzend noch eine brandneue Einschätzung zur aktuellen Lage beim Schwabenlandtower zukommen lassen.

„Nach einem Jahr intensiver Auseinandersetzung mit dem Thema der Bauruine und dem Schwabenlandtower als eines der Fallbeispiele freuen wir uns sehr über die Nachricht, dass das Projekt weitergehen soll. Jedoch nicht ohne eine gewisse Skepsis.“ Das Narrativ wiederhole sich: „Das gescheiterte, anscheinend verlorene Projekt, soll gerettet werden. Ohne klare Vision – nur mit der Hoffnung, dass es dieses Mal klappen wird.“

Großspurige Projekte sollen vorheriges Scheitern kompensieren

Seit dem Konkurs der Fromm GmbH 1992 sei das Areal geprägt von Insolvenzen und gescheiterten Visionen. Immer wieder sei versucht worden, „vorangegangenes Scheitern durch großspurige Projekte zu kompensieren“. Das Ergebnis: „eine Kaskade privater Fehlschläge“.

Man solle nicht von einer Einzelperson „als Retter sprechen“, um so den Turm dazu zu degradieren, den Namen eben jener Person groß zu machen. Das öffentliche Interesse am Projekt verschwinde sonst hinter den persönlichen Bestrebungen eines einzelnen Privaten – „mit fatalen Folgen“.

Was jetzt wichtig sei: Nicht nur den finanziellen Wert beachten, sondern auch den kulturellen Wert, sozialen Wert, materiellen Wert und sogar den Alterswert. Die Bevölkerung müsse eingebunden werden, Fellbach könne und müsse Einfluss nehmen. „Die Stadt Fellbach benötigt ein ganzheitliches gemeinsames Ziel – und kein abstraktes Ziel von potenziellem Wachstum.“

Die Vision vom „höchsten Turm Baden-Württembergs“ sei mehrfach fehlgeschlagen. „Fellbach braucht keine leeren Superlative.“ Die konkreten Bedürfnisse Fellbachs müssten nun im Mittelpunkt stehen. Der Bestand müsse genauestens auf sein Potenzial untersucht werden. Die ursprünglichen Pläne müssten grundsätzlich hinterfragt und umgedacht werden.

Das Ziel für den Tower: ein Mehrwert für die Gesellschaft

Nur wenn das Gebäude einen echten Mehrwert für die Anwohnerinnen und Anwohner und die öffentliche Hand biete, könne es „zum Leuchtturm“ werden: „Ein stehender Beweis, dass das Scheitern der Privatwirtschaft überwältigt werden kann und in einen Mehrwert für die Gesellschaft umgewandelt werden kann.“

Ihr Angebot an den aktuellen Investor: Gerne wären Freudenreich und Zilian bereit, mit Joachim Ebner ins Gespräch zu treten, „um unser gesammeltes Wissen weiterzugeben“.

Weitere Infos zur Diplomarbeit über den Elbtower und Schwabenlandtower gibt es unter elbturm.ethz.ch .

