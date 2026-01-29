Zukunft ist ungewiss: Bietigheimer Triathlon fällt aus – „Ohne Unterstützung der Stadt geht es nicht“

Die 10. Auflage des Bietigheimer Triathlons muss um ein Jahr verschoben werden, das verkündete der Schwimmverein Bietigheim jüngst in den Sozialen Netzwerken. „In diesem Jahr wird der Triathlon Bietigheim nicht stattfinden. Wir hoffen auf 2027“, heißt es in dem knappen Statement des organisierenden Vereins. Unter dem Beitrag sammeln sich viele traurige Kommentare.

Auf Anfrage erläutert Eveline Franke, zweite Vorsitzende des Vereins und Mitglied des Organisationskomitees, die Gründe für die frühzeitige Absage. „Aufgrund der Haushaltskonsolidierung der Stadt Bietigheim-Bissingen mussten wir die Veranstaltung leider für dieses Jahr absagen“, erklärt Franke. Bislang hatte die Stadt die Veranstaltung mit einem hohen Betrag unterstützt, nun wurden die Gelder gekürzt. „Ohne die Unterstützung der Stadt geht es aber nicht“, stellt Franke klar. Für den Verein allein seien die Kosten insbesondere für die Absperrung der Strecke nicht zu stemmen.

Zumal aktuell kein Sponsor bereit sei, den Triathlon finanziell zu unterstützen. „Für kleinere Vereine wir unseren ist es generell schwierig Sponsoren zu finden, die Veranstaltungen wie einen Triathlon unterstützen wollen“, sagt Franke.

Das Organisationskomitee um sie, Hermann Grün und Axel Förste sei bereits dabei, die Streckenplanung und die Absperrungen für 2027 kosteneffizient zu planen. Anschließend wolle man dem Ordnungsamt Bietigheim-Bissingen die Planung präsentieren, in der Hoffnung gemeinsam die Veranstaltung weiterführen zu können. Eins steht jedoch bereits fest: Der Grotztunnel wird dann nicht mehr Bestandteil der Strecke sein. „Der Aufwand, den Tunnel zu sperren, ist einfach zu hoch“, erklärt Franke.