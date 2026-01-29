Zukunft ist ungewiss: Bietigheimer Triathlon fällt aus – „Ohne Unterstützung der Stadt geht es nicht“

Finanzielle Engpässe lassen das Jubiläum des Triathlons in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) platzen. Ohne städtische Unterstützung und Sponsoren bleibt die Zukunft des Events ungewiss.
Die 10. Auflage des Bietigheimer Triathlons muss um ein Jahr verschoben werden, das verkündete der Schwimmverein Bietigheim jüngst in den Sozialen Netzwerken. „In diesem Jahr wird der Triathlon Bietigheim nicht stattfinden. Wir hoffen auf 2027“, heißt es in dem knappen Statement des organisierenden Vereins. Unter dem Beitrag sammeln sich viele traurige Kommentare.