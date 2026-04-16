Kampf-Roboter sind auf dem Vormarsch – nicht nur in der Ukraine

Im Krieg gegen Russland haben sich ukrainische Militär-Roboter bereits bewährt. Noch werden sie von menschlichen Soldaten gesteuert. Kommen als nächstes Maschinen, die eigenständig töten? Wissenschaftler warnen davor, dass die technische Entwicklung geraten könnte.
Eine ukrainische Armee-Einheit hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 100 Angriffe mit Kampfrobotern gegen russische Ziele an der Front ausgeführt. „Insgesamt hat es mehr als 100 solche Einsätze gegeben“, heißt es aus der ukrainischen NC-13-Einheit, die Teil der dritten ukrainischen Angriffsbrigade ist.