Zukunft fürs Remstal: Neue Stiftung sagt ungenutzten Weinbergen und Streuobstwiesen den Kampf an

Aus brachliegenden Weinbergen und verwilderten Streuobstwiesen im Remstal sollen artenreiche Biotop-Flächen werden. Dafür soll eine neu gegründete Stiftung sorgen.

Weinberge und Streuobstwiesen, die nicht mehr bewirtschaftet werden, findet man überall im Rems-Murr-Kreis. Diese verwilderten Grundstücke sind nicht nur ein ästhetisches Problem: Ungenutzte Weinberge sind oft ein Paradies für Pilzkrankheiten und gefährden die Ernte der noch genutzten Nachbargrundstücke. Und sind die Bäume auf der Wiese nebenan erst von Misteln befallen, so ist es nur eine Frage der Zeit, bis der immergrüne Halbschmarotzer sich weiter ausbreitet. Was tun?

Als Antwort auf die Frage ist am Donnerstag die Zukunftsstiftung Remstal gegründet worden. Das Ziel der von 16 Gesellschaftern getragenen gemeinnützigen Gesellschaft (gGmbH) ist es, die wachsende Zahl nicht mehr bewirtschafteter Weinberge und Streuobstwiesen im Remstal anders zu nutzen – und zwar so, dass Umwelt und Artenvielfalt davon profitieren. Sitz der Stiftung ist in Weinstadt-Beutelsbach bei der Remstalkellerei.

Johannes Schwegler aus Korb ist der Geschäftsführer der neuen Stiftung und sieht viele Möglichkeiten, wie Brachflächen sinnvoll genutzt werden könnten: Blühflächen mit heimischen Pflanzen, Weideflächen, Hecken und andere Biotope sowie Sonderkulturen seien mögliche Optionen. „Aber auch der Anbau von Wertholz, eine für den Grundwasserschutz optimierte Bewirtschaftung oder der Bau von Solaranlagen sind denkbar.“ Die Flächen dafür will die Zukunftsstiftung Remstal pachten oder auch kaufen.

Johannes Schwegler ist der Geschäftsführer der neuen Zukunftsstiftung Remstal. (Archivbild) Foto: Gottfried Stoppel

Man stehe bereits im Kontakt mit zahlreichen Eigentümern ungenutzter Weinberge und Streuobstwiesen, sagt Edgar Neumann vom Klimabündnis Weinstadt: „Bisher liegen bereits mehr als 50 Angebote vor, Grundstücke mit einer Gesamtfläche von sechs Hektar für eine neue Nutzung zur Verfügung zu stellen.“ Als langfristiges Ziel peilt die Stiftung laut Johannes Schwegler eine Fläche von bis zu 1000 Hektar an.

Etliche Unternehmen in der Region haben sich schon bereit erklärt, die Stiftung zu unterstützen. Aktuell gebe es feste Zusagen für Spenden in Höhe von 70.000 Euro, teilt Edgar Neumann mit. Darüber hinaus seien weitere 130.000 Euro in Aussicht gestellt. „Das Geld konnte bisher noch nicht fließen, da die Stiftung zuerst formell gegründet sein muss, bevor sie ein Bankkonto einrichten kann“, erklärt Neumann – dank der nun erfolgten Gründung kann das nun geschehen.

Unternehmen können lokal in Artenvielfalt investieren

Das Kapital der Gesellschaft soll sich aus Spenden und Zuwendungen, aus öffentlichen Förderprogrammen sowie aus Beteiligungen von Unternehmen speisen. „Betriebe, die bisher schon auf Klimaschutz ausgerichtete Projekte für die Wiederaufforstung von Wäldern in Südostasien oder in Afrika unterstützt haben, können nun in ihrer unmittelbaren Umgebung etwas für die Artenvielfalt und den Erhalt der Kulturlandschaft tun“, sagt Johannes Schwegler. Mit dem entsprechenden Kapital kann die Stiftung Übernahmeverträge schließen, Nutzungspläne aufstellen, die Arbeiten für Pflege und Bewirtschaftung vergeben und in Zusammenarbeit mit Hochschulen und Instituten für eine wissenschaftliche Begleitung einzelner Projekte, wie etwa dem Vitiforst-Projekt des Weinstädter Klimabündnisses sorgen.

Ein weiterer Schwerpunkt bei der Nachnutzung der nicht bewirtschafteten Flächen ist die Erprobung von neuer KI-basierter Technologie. In Zusammenarbeit mit der Hochschule Reutlingen und dem Cyber Valley aus Tübingen soll beispielsweise getestet werden, wie Robotik zur Pflege der Flächen beitragen kann. Denkbar sind beispielsweise vierbeinige Roboter, die Unkraut jäten oder mähen oder Drohnen für die Apfelernte.