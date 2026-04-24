Zukunft fürs Remstal: Neue Stiftung sagt ungenutzten Weinbergen und Streuobstwiesen den Kampf an

Aus brachliegenden Weinbergen und verwilderten Streuobstwiesen im Remstal sollen artenreiche Biotop-Flächen werden. Dafür soll eine neu gegründete Stiftung sorgen.
Weinberge und Streuobstwiesen, die nicht mehr bewirtschaftet werden, findet man überall im Rems-Murr-Kreis. Diese verwilderten Grundstücke sind nicht nur ein ästhetisches Problem: Ungenutzte Weinberge sind oft ein Paradies für Pilzkrankheiten und gefährden die Ernte der noch genutzten Nachbargrundstücke. Und sind die Bäume auf der Wiese nebenan erst von Misteln befallen, so ist es nur eine Frage der Zeit, bis der immergrüne Halbschmarotzer sich weiter ausbreitet. Was tun?