Zukunft Deutschlands: Im Gesundheitssystem sind große und kleine Umbauten nötig

Zukunftsfähigkeit und Gesundheitssystem sind zwei Vokabeln, die nicht zueinander zu passen scheinen. Wo es am meisten hakt – und was für Lösungsansätze es gibt.
Eugen M. ist mit seinem Hausarzt eigentlich ganz zufrieden. Trotzdem kann er nicht mehr zu ihm gehen. Und das, obwohl es viel Anlass dafür gebe, seitdem Eugen M. das 85. Lebensjahr überschritten hat. Doch zwischen dem Hauseingang und der Praxistür im ersten Stock liegen rund zwei Dutzend Treppen, einen Aufzug gibt es nicht. Das wird, seitdem die Hüfte zwickt und der Rollator ein treuer Begleiter geworden ist, zum unüberwindbaren Hindernis.