Zukunft des Stern-Centers: „Mit Baby vorerst nie wieder“ – Sindelfinger debattieren über Stern-Center

Auf Facebook und Instagram wird fleißig über die Zukunft des Stern-Centers diskutiert: Nach dem Besitzerwechsel häufen sich Vorschläge von Abriss bis zu neuen Nutzungskonzepten.
Nach dem Verkauf des Stern-Centers im Herzen von Sindelfingen wird heiß diskutiert, wie man dem von Leerstand geplagten Shopping-Tempel zu Erfolg verhelfen könnte. Auch in den sozialen Medien Instagram und Facebook häufen sich die Vorschläge. Von Indoor-Spielplatz und Arztpraxis bis hin zum Abriss haben die Nutzerinnen und Nutzer diverse Ideen, was mit dem Stern-Center anzufangen sei.