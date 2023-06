1 In Untertürkheim werden unter anderem Motoren gefertigt. Foto: Daimler AG

Die Arbeitnehmervertreter in dem Werk kündigen an, keine Anträge auf Mehrarbeit mehr zu genehmigen und sprechen von „Wortbruch". Daimler bedauert die Reaktion des Gremiums.









Stuttgart - Der Betriebsrat im Daimler-Werk in Stuttgart-Untertürkheim hat in den Verhandlungen um die Zukunft des Standorts eine erste Eskalationsstufe gezündet: Die Arbeitnehmervertreter wollen in dem Werk, in dem vor allem Motoren, Getriebe und Achsen gefertigt werden, von nun an keine Anträge auf Mehrarbeit mehr genehmigen.