Zukunft des Spielkartenmuseums: Nimmt Leinfelden-Echterdingen die Millionenspende an?

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen ist klamm. Gleichzeitig tut sich die Verwaltungsspitze schwer, die Millionenspende zum Erhalt des Deutschen Spielkartenmuseums anzunehmen. Warum?
Die Stadt Leinfelden-Echterdingen wird das laufende Jahr – Stand jetzt – mit einem Defizit von 15 Millionen Euro abschließen, erklärt Oberbürgermeister Otto Ruppaner auf Nachfrage. Grund dafür ist unter anderem die deutlich gestiegene Kreisumlage, die nun bei knapp 36 Millionen Euro liegt. Die Folgen sind groß: So kann es sich die Kommune aktuell nicht leisten neue Projekte anzugehen – wie beispielsweise die von der SPD und der CDU angemahnte Sanierung und Erweiterung der Eichbergschule. „Zum Jahresende werden die letzten finanziellen Mittel aufgebraucht sein“, teilt der OB mit. Dann werde eine Kreditaufnahme notwendig, um zentrale Investitionen zu finanzieren.