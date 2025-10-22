Zukunft des Spielkartenmuseums: Leinfelden-Echterdingen sagt endgültig Nein zur Millionenspende

Die Stadt schlägt die Rettungsspende für das Spielkartenmuseum in Leinfelden-Echterdingen aus. Das steht jetzt fest. Was passiert mit der wertvollen Sammlung?
Es bleibt dabei: Die finanziell angeschlagene Stadt Leinfelden-Echterdingen, die sich auf ihre Pflichtaufgaben besinnen muss, nimmt die Millionenspende zur Rettung des Deutschen Spielkartenmuseums nicht an. Das hat der Gemeinderat am Dienstagabend bei fünf Gegenstimmen (CDU/SPD) und einer Enthaltung beschlossen. Ähnlich hatte vor zwei Wochen bereits der für Kultur und Finanzen zuständige Ausschuss abgestimmt.