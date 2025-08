Zukunft des Citymanagements: Innenstadtverein Luis wappnet sich für kritische Fragen

1 Einmal im Frühling und einmal im Herbst organisiert der Luis zwei große Stadtfeste. Das Ludwigsburger Märzklopfen und das Kastanienbeutelfest. Foto: Simon Granville

Angesichts knapper Kassen bereitet sich der Ludwigsburger Innenstadtverein Luis auf kritische Fragen aus dem Gemeinderat vor. In Marbach führte Geldnot bereits zum vorläufigen Aus.











Jeder kennt sie: die eindrücklichen Fotos von sterbenden Innenstädten, in denen kleine Läden schließen und nur große Ketten überleben. In denen kaum etwas los ist, weil es an Abwechslung und Begegnungsmöglichkeiten fehlt. Der Ludwigsburger Innenstadtverein Luis kümmert sich in seiner jetzigen Form seit 2008 darum, dass es in Ludwigsburg anders ist und bleibt. Luis vertritt die Interessen der Innenstadt und der Inhaber von Geschäften, organisiert zwei Stadtfeste im Jahr und informiert über Aktionen, Events und Angebote ihrer Mitglieder.