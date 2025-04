Zukunft der SPD-Parteichefin: Steht die Landes-SPD hinter Saskia Esken?

1 SPD-Ko-Chefin Saskia Esken Foto: Kay Nietfeld/dpa

SPD-Vize-Chefin Saskia Esken schlägt gehöriger Gegenwind entgegen. In ihrem eigenen Landesverband knirscht es.











Dass Saskia Esken Gegenwind entgegenschlägt, war nicht erst in den vergangenen Wochen zu spüren. Schwindet nun auch die Unterstützung in den eigenen Reihen? Am Montagabend fehlte ihr Name auf der Liste der Vorschläge für den Bundesvorstand, die ihr eigener Landesverband einreichen wird. Dort stehen nur Landeschef Andreas Stoch sowie die Bundestagsabgeordneten Katja Mast und Isabel Cademartori.