Zukunft der Rentenkasse: Die Rente mit 70 ist kein Patentrezept

Wirtschaftspolitiker und Unternehmer, Ökonomen und Verbände sind einmal mehr im Attacke-Modus. Ihr Thema: die Rente. Ihre Botschaft an die Bundesregierung: Tut endlich was, um die Alterssicherung zukunftsfest zu machen. Doch lässt die Koalition, so scheint es, auch diese Angriffswelle abprallen. Hat sie allein es nicht begriffen? Oder hat sie Angst vor den Boomern?

Die Fakten liegen auf dem Tisch. Erstens: Wir werden alle älter, also können wir auch länger arbeiten. Zweitens: Das Verhältnis von Rentnern zu Beitragszahlern erreicht ein für die jüngeren Menschen unerträgliches Niveau. Drittens: Der Staat muss immer mehr Milliarden zuschießen, wenn die Beiträge nicht weiter ansteigen sollen.

Für viele würde es auf eine Rentenkürzung hinauslaufen

Als scheinbar schlichte Lösung eines hochkomplexen Problems wird – medial massiv verstärkt – immer wieder die Anhebung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre vorgeschlagen. Auffällig ist, dass immer nur Schreibtischtätige in dieses Horn stoßen, für die das Arbeiten mit 68 oder 69 noch gut vorstellbar sein mag. Geflissentlich ignorieren sie, dass es viele körperlich belastende Tätigkeiten gibt, die nicht unbegrenzt ausgeübt werden können. Wer will von einem 70-jährigen Busfahrer chauffiert oder einem 69-jährigen Pfleger mit Rückenleiden ins Bett gehoben werden? Für Verkäuferinnen, Müllentsorger, Bauarbeiter, Schichtbeschäftigte und viele andere Kräfte bedeuten längere Lebensarbeitszeiten automatisch weitere Rentenkürzungen, weil sie schon heute oft nicht bis zur gesetzlichen Grenze durchhalten – zumal die meisten Unternehmen keine Ersatzarbeitsplätze vorhalten. Und nicht nur in dieser Gruppe herrscht die nachvollziehbare Haltung vor, dass es nach einem langen Arbeitsleben auch mal gut sein muss. Die Rente gilt dann nach all den Beitragszahlungen als redlich verdient.

Potenzierte soziale Ungerechtigkeit würde verfestigt

Wenig gewonnen wäre zudem, wenn der Staat mit Hilfe von Transferleistungen eine zu geringe Altersversorgung abfedern muss, weil sich mehr als jeder zweite Rentner im Westen nur auf die gesetzliche Säule stützen kann. Schon heute müssen Milliarden aufgewandt werden, um Altersarmut zu verhindern. Zudem ist die Lebenserwartung in diesem Personenkreis, statistisch betrachtet, geringer – und die Lücke zur Lebenserwartung der Besserverdiener wächst. Will heißen: Körperlich weniger belastete Beschäftigte werden älter bei zugleich höheren Renten. Soll diese potenzierte Ungerechtigkeit dadurch behoben werden, dass nur Akademiker länger arbeiten, wie zuweilen angeregt wird? Dies wäre kaum rechtssicher umzusetzen.

Eine Anhebung würde nur in Trippelschritten erfolgen

Nachbarnationen wie Dänemark machen es vor: Eine Rente mit 70 ist möglich. In der Zuspitzung wird oft missachtet, dass eine Anhebung über 67 Jahre hinaus in Trippelschritten erfolgen könnte – der höheren Lebenserwartung angepasst. Das bedeutet einerseits: die Boomer wären praktisch nicht davon betroffen. Und ferner: An der prekären Lage der – mit vielen versicherungsfremden Leistungen überhäuften – Rentenkasse würde ein erhöhtes Renteneintrittsalter vorerst nichts ändern. Es wäre weiterhin davon auszugehen, dass der staatliche Zuschuss bis 2031 auf mehr als elf Milliarden Euro steigt, um das Rentenniveau bei 48 Prozent abzusichern. Folglich weckt die Forderung nach der Rente mit 70 überhöhte Erwartungen.

Es gibt Maßnahmen wie die Wiedereinsetzung des Nachhaltigkeitsfaktors für einen langsameren Rentenanstieg oder die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze für Gutverdiener, die schneller wirken würden. Was traut sich diese Regierung? Klar scheint nur, dass an vielen Stellschrauben gedreht werden muss. Insbesondere braucht es noch mehr Flexibilität zum freiwilligen Weiterarbeiten. Ein Patentrezept gibt es für diese historische Weichenstellung nicht.