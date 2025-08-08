Zukunft der Rentenkasse: Die Rente mit 70 ist kein Patentrezept

Die Rente muss zukunftsfest gemacht werden. Die Debatte jedoch auf eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit zuzuspitzen, führt in die Sackgasse, meint Matthias Schiermeyer.
Wirtschaftspolitiker und Unternehmer, Ökonomen und Verbände sind einmal mehr im Attacke-Modus. Ihr Thema: die Rente. Ihre Botschaft an die Bundesregierung: Tut endlich was, um die Alterssicherung zukunftsfest zu machen. Doch lässt die Koalition, so scheint es, auch diese Angriffswelle abprallen. Hat sie allein es nicht begriffen? Oder hat sie Angst vor den Boomern?