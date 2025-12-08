Zukunft der Rente: Neues Rentenalter? Reformdebatte geht weiter

Könnte der Rentenbeginn künftig an die Beitragsjahre gekoppelt werden? Der Vorschlag ruft kontroverse Reaktionen hervor. Die Rentenkommission dürfte viel zu diskutieren haben.
München/Berlin - In der Debatte um die nächsten Rentenreformen in Deutschland rückt immer mehr das Rentenalter in den Fokus. Für Diskussionen sorgt der Vorschlag, den Renteneintritt nicht mehr an ein festes Rentenalter zu knüpfen, sondern an die Zahl der Beitragsjahre. Zugleich zeigte sich CSU-Chef Markus Söder skeptisch gegenüber einer möglichen Ausweitung des Kreises der Einzahlenden.