„Zukunft der Region“: Blutbad, Darwin, Halleluja – so lebhaft diskutieren Kretschmann und Källenius

In Zeiten tausendfacher Stellenstreichungen wird die Autokrise zum emotionsträchtigen Thema. Auf dem Podium unserer Zeitung sucht ein hochkarätiges Quartett Lösungen.
Wer Wirtschaft für ein trockenes Thema hält, wird an diesem Abend eines Besseren belehrt. Drastische Sprachbilder und bemerkenswert emotionale Statements – nicht zuletzt vom grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann – prägen die Diskussion über die „Autoindustrie im Umbruch“. Rund 300 Leserinnen und Leser in der Rotunde der L-Bank erhalten nicht nur Einblicke in die krisengeplagte Branche, sondern werden auch gut unterhalten.