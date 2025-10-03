Zukunft der Bildung: Der Lehrer, der Schüler einfach mal machen lässt

Deutsche Schüler sind im internationalen Vergleich nur Mittelmaß. Bildungsforscher sagen, das liegt auch am Unterricht. Von einem Lehrer, der versucht, das zu ändern.
Die Zukunft des deutschen Bildungswesens – oder zumindest eines ihrer Gesichter – ist 43 Jahre alt, trägt eine Brille mit dicken Rändern und hat ganz vorn auf dem Kopf nicht mehr so viele Haare. Sebastian Schmidt ist Lehrer für Mathematik und Informatik an einer Realschule. Er unterrichtet bereits seit mehr als zehn Jahren ungefähr so, wie es sich viele Bildungsforscher von deutschen Lehrern wünschen.