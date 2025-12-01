Die Kommission wollte dieses Jahr einen Vorschlag vorlegen, doch nun gibt es Zweifel am Zeitplan. Der EU-Verkehrskommissar sagt in einem Interview, was als Nächstes kommen könnte.
Die EU-Kommission könnte sich laut einem Bericht des „Handelsblatts“ für einen neuen Vorschlag zum Verbrenner-Aus mehr Zeit lassen als ursprünglich vorgesehen. Bislang wurde erwartet, dass die Brüsseler Behörde ihren Vorschlag Mitte kommender Woche vorstellt, jetzt wird dies möglicherweise erst im kommenden Jahr passieren. EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas sagte dem „Handelsblatt“: „Es könnte verzögert werden.“ Dafür gebe es gute Gründe.