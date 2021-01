1 Victoria und David Beckham gratulieren ihrer zukünftigen Schwiegertochter Nicola Peltz zum 26. Geburtstag. Foto: [M] Rene Teichmann/shutterstock.com, Keith Mayhew/Landmark Media

Seit Juli ist Brooklyn Beckham mit seiner Freundin Nicola Peltz verlobt - den Segen seiner Eltern scheint der älteste Beckham-Spross zu haben. Mit liebevollen Nachrichten gratulierten David und Victoria der Verlobten ihres Sohnes zum Geburtstag.

Nicola Peltz (26) scheint auch vor ihrer Hochzeit mit Brooklyn Beckham (21) schon ein richtiger Teil der Familie zu sein. Am Samstag feierte die Verlobte des ältesten Sohns der Beckhams ihren 26. Geburtstag und seine Eltern gratulierten mit liebevollen Glückwünschen. "Wir lieben dich so, so sehr. Küsse von uns allen", kommentierte Victoria Beckham (46) ein Familienfoto aus dem Urlaub in Puglia, das sie auf Instagram teilte.

Auch David Beckham (45) gratulierte seiner zukünftigen Schwiegertochter. "Alles Gute, ich hoffe, du hast einen wunderbaren Tag", schrieb der ehemalige Fußballstar in seiner Instagram-Story.

Brooklyn Beckham: "Kann dir nicht sagen, wie sehr ich dich liebe"

Die Liebeserklärungen seiner Eltern übertraf nur Brooklyn selbst. "Alles Gute zum Geburtstag, Baby", schrieb der 21-Jährige zu einem Zusammenschnitt mehrerer Fotos und Clips des Paares. "Ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich dich liebe. Du machst einen besseren Mann aus mir und mich zum glücklichsten Mann der Welt. Ich bin so glücklich, den Rest meines Lebens mit dir verbringen zu können und so viele Erinnerungen zu schaffen."

Vergangenen Juli gaben Brooklyn Beckham und Nicola Peltz ihre Verlobung bekannt. Nur wenige Monate zuvor hatten sie ihre Beziehung öffentlich gemacht. Die gebürtige US-Amerikanerin steht bereit seit ihrer Kindheit vor der Kamera und arbeitet als Schauspielerin. Sie ist die Tochter des Milliardärs Nelson Peltz (78) und dessen dritter Ehefrau Claudia Heffner (65).