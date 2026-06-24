Der perfekte Sommer beginnt für viele Deutsche direkt vor der Haustür: auf dem Balkon, in der Natur oder beim Grillen. Die große Reise steht dagegen weniger im Vordergrund. Eine aktuelle Umfrage zeigt, welche Momente den Sommer der Deutschen prägen.

Der perfekte Sommer muss für viele Deutsche weder groß inszeniert noch weit entfernt sein - im Mittelpunkt stehen vor allem kleine Alltagsmomente. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Eismarken Langnese und Magnum, für die rund 5.000 Menschen ab 18 Jahren befragt wurden.

Urlaub auf Balkonien für den perfekten Sommer Mit einem schönen Sommer in Deutschland verbindet die Hälfte der Befragten am häufigsten Zeit auf dem Balkon oder der Terrasse (47,7 Prozent). Dahinter folgen Ausflüge in die Natur (45,2 Prozent) und Grillabende (40,0 Prozent). Schwimmen (26,9 Prozent), der Besuch im Biergarten (26,4 Prozent) und Eis (24,9 Prozent) folgen mit jeweils rund einem Viertel. Klassische Reise- und Eventmotive stehen dagegen weniger im Vordergrund - Reisen kommt lediglich auf 18,7 Prozent. Mehrfachnennungen waren möglich.

Ob Grillen, Biergarten oder Eis: In der Wahrnehmung steht vor allem der Genuss im Vordergrund. Beim Thema Eis nennt die Hälfte der Befragten (50,1 Prozent) etwa Geschmack und Geschmackserlebnis als wichtigsten Grund für den Griff zur gefrorenen Süßigkeit. Fast jeder Dritte (28,9 Prozent) sieht Eis vor allem als Erfrischung, knapp ein Viertel (23,2 Prozent) möchte sich damit bewusst etwas gönnen. Verpacktes Eis wird am häufigsten zu Hause gegessen (53,3 Prozent), mit deutlichem Abstand folgen Orte im Freien, etwa in der Stadt oder im Park (20,6 Prozent).

Die Favoriten im Eisfach

Bei den Marken liegen der Umfrage zufolge die Klassiker vorn: Mit Abstand am häufigsten genannt wurde Magnum (19,5 Prozent), gefolgt von Cornetto (5,9 Prozent) und Nogger (5,3 Prozent). Capri, andere Langnese-Produkte und Discounter-Eis landen auf den weiteren Plätzen.

Insgesamt zeichnet die Umfrage ein Sommerbild, das sich vor allem aus einfachen, alltäglichen Szenen zusammensetzt: Balkon, Natur und kleine Genussmomente geben den Ton an - mit Eis als niedrigschwelligem Symbol für Sommergefühl im Alltag.