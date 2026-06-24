Der perfekte Sommer beginnt für viele Deutsche direkt vor der Haustür: auf dem Balkon, in der Natur oder beim Grillen. Die große Reise steht dagegen weniger im Vordergrund. Eine aktuelle Umfrage zeigt, welche Momente den Sommer der Deutschen prägen.
Der perfekte Sommer muss für viele Deutsche weder groß inszeniert noch weit entfernt sein - im Mittelpunkt stehen vor allem kleine Alltagsmomente. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Eismarken Langnese und Magnum, für die rund 5.000 Menschen ab 18 Jahren befragt wurden.