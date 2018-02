Zugverkehr in Schwieberdingen behindert Fahrrad auf die Gleise geworfen

Von red/pho 12. Februar 2018 - 12:16 Uhr

Eine aus Hemmingen kommende Regionalbahn überfuhr das Fahrrad auf den Gleisen. (Symbolbild) Foto: dpa

Unbekannte haben am Sonntagabend in Schwieberdingen im Kreis Ludwigsburg ein Fahrrad auf die Gleise geworfen und damit den Zugverkehr etwa eine Stunde lang behindert.

Schwieberdingen - Unbekannte haben am Sonntagabend am Bahnhof in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) ein Herrenfahrrad in ein Gleisbett gelegt und damit den Zugverkehr behindert. Ein Zug überrollte das Fahrrad und beschädigte es. Es kam dadurch nach Angaben der Polizei zu einer Zugverspätung von etwa einer Stunde.

An der Lok entstand lediglich ein Lackschaden

Das Fahrrad lag im Gleisbett des Gleis 2 am Beginn des Bahnsteigs und wurde gegen 20.40 Uhr von der Lok des Zugs der Linie R 61 aus Hemmingen in Richtung Korntal überfahren. Dabei verkeilte es sich und wurde stark beschädigt. An der Lok entstand lediglich ein Lackschaden. Hinweise unter der Telefonnummer 07042/941-0 an die Polizei.