Feuerwehrkräfte kämpfen südlich von Berlin gegen einen Brand an der Bahnstrecke. Es gibt eine Sperrung - mit Folgen für Reisende im Fernverkehr in mehreren Bundesländern.
Berlin - Wegen eines Böschungsbrandes kommt es zu Einschränkungen auf der Bahnstrecke Berlin-Leipzig. In Brandenburg sei die Strecke zwischen Jüterbog und Ludwigsfelde wegen des Feuers derzeit gesperrt, teilte die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite mit. Ein ICE nach Hamburg musste in Trebbin südlich von Berlin halten und nach Leipzig zurückfahren, wie eine Sprecherin sagte. Zuvor hatte "Bild" berichtet.