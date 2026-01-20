Zugunglück in Spanien: Zahl der Toten steigt auf 42

1 Einsatzkräfte arbeiten an der Stelle des Zugunglücks in Adamuz. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa/Manu Fernandez

Nach dem Zugunglück in Spanien steigt die Zahl der Todesopfer weiter. Noch immer gelten 43 Menschen als vermisst, die Suche in den Trümmern dauert an.











Die Zahl der Todesopfer des schweren Zugunglücks in Spanien ist nach Angaben der Regionalregierung Andalusiens auf 42 gestiegen. Im Laufe des Tages seien drei Leichen aus den Trümmern von Waggons geborgen worden. Die Zahl der als vermisst gemeldeten Personen lag weiter bei 43 und die Suche nach möglichen weiteren Opfern dauerte an. Bei dem Zusammenstoß von zwei Hochgeschwindigkeitszügen waren am Sonntagabend auch Dutzende Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Neun von ihnen würden noch auf Intensivstationen behandelt, teilte die Regionalregierung weiter auf der Plattform X mit.