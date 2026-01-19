Zugunglück in Spanien: Mit welchen Sicherheitssystemen die Bahn arbeitet

Spezielle Systeme sollen Unfälle auf Schienen verhindern. Welche Technik in Deutschland bereits im Einsatz ist und welche Pläne die EU zwecks einer europäischen Vereinheitlichung verfolgt.
Berlin - Nach dem schweren Zugunglück im Süden Spaniens mit Dutzenden Toten stellt sich die Frage nach der Sicherheit in Deutschland. Eine zentrale Rolle spielen Zugbeeinflussungssysteme. Sie sorgen dafür, dass Züge zum Stehen kommen, wenn Signale nicht beachtet oder die zulässigen Geschwindigkeiten nicht eingehalten werden.