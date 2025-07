1 Im März fuhr eine Stadtbahn bei Ubstadt-Weiher in einen Tanklastzug. Drei Menschen starben. Foto: IMAGO/Einsatz-Report24

Zugunglücke sind selten. Doch baden-württembergische Gleise waren zuletzt überdurchschnittlich häufig von schweren Unfällen betroffen.











Das schwere Zugunglück, das sich am Sonntag bei Riedlingen (Kreis Biberach) ereignet hat, ist schon der zweite große Bahnunfall mit Todesopfern in Baden-Württemberg in diesem Jahr. Am 11. März war bei Ubstadt-Weiher im Kreis Karlsruhe eine Stadtbahn mit einem Tanklastzug kollidiert.