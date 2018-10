Zugunglück in Indien Zug rast in Menschenmenge – Dutzende Tote

Von red/AFP 19. Oktober 2018 - 21:12 Uhr

Bei einem Zugunglück in Indien sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: Adobestock

Fasziniert von einem Feuerwerk treten Hunderte Hindus auf die Gleise - und hören in dem Getöse nicht, dass ein Zug heranbraust.

Amritsar - Im Norden Indiens ist ein Zug in eine Menge Gläubiger gerast und hat mindestens 58 Menschen getötet. Hunderte Menschen hätten am Freitag während einer religiösen Zeremonie ein Feuerwerk beobachtet und seien dabei am Rande der Stadt Amritsar im Staat Punjab auf die Gleise getreten, sagte der Politiker Pratap Singh Bajwa. Sie hätten nicht bemerkt, dass sich eine Bahn sehr schnell näherte. Nach Polizeiangaben wurden 58 Leichen geborgen.

Die Nachrichtenagentur PTI meldete, da auf dem zweiten Gleis eine Bahn in Gegenrichtung unterwegs gewesen sei, hätten die Menschen nur wenig Fluchtmöglichkeiten gehabt. Die Todesopfer seien jedoch alle auf einen Zug zurückzuführen. Bajwa sagte, dieser Zug habe nach dem Unglück nicht einmal angehalten.

Der Chefminister von Punjab, Amrinder Singh, sagte, ihm lägen Berichte über 50 bis 60 Tote vor. Die Dunkelheit behindere die Rettungsarbeiten. Der Beamte Rajesh Sharma sagte, 50 Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Menschen haben Zug wohl überhört

Der indische Ministerpräsident Narendra Modi sprach on einer herzzerreißenden Tragödie. Er sei äußerst bestürzt und habe die Behörden angewiesen, schnell alle nötige Hilfe zu leisten, twitterte er.

Ein Augenzeuge sagte im Fernsehen, Hunderte hätten das Schauspiel zum Hindu-Fest Dussehra beobachtet. Der Zug habe nicht einmal gehupt. „Warum haben die Behörden das Feuerwerk so dicht am Gleis gestattet?“, fragte er. Zwei seiner Brüder seien getötet worden. Eine weitere Person sagte, die Menschen hätten den Zug wohl nicht bemerkt, weil das Feuerwerk so laut gewesen sei.

Anwohner eilten zum Unglücksort und warfen den Eisenbahnverantwortlichen vor, trotz des Festes nicht genug auf die Sicherheit geachtet zu haben. Die örtliche Abgeordnete Navjot Kaur Siddhu sagte, das Fest finde jedes Jahr in der Gegend 465 Kilometer nördlich von Neu Delhi statt und die Behörden wüssten, dass die Züge langsam fahren müssten.